马尼托巴省冰雪迷宫破吉尼斯纪录

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大马尼托巴省农场主Clint Masse建造的名叫Maze in Corn的冰雪迷宫打破了吉尼斯纪录，成为世界上最大的冰雪迷宫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clint Masse夏天在玉米地里建造的玉米迷宫是其冰雪迷宫Maze in Corn名字的来源。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Maze in Corn冰雪迷宫面积达2789.11平方米，雪墙高达两米；是花了三个星期的时间、用了3百辆载重卡车的积雪建成的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Maze in Corn冰雪迷宫吸引了不少慕名而来的国际和国内游客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

原来的吉尼斯纪录保持者也在加拿大，是安大略省Thunder Bay地区Fort William历史文化公园；那里2015年建造的冰雪迷宫面积是1696平方米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Austin Grabish · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada