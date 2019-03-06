加拿大布雷顿角冰墙引来众多游客

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大新斯科舍省东北部的布雷顿角以夏秋两季风景优美著称，但今年冬天布雷顿角Irish Vale地区出现的至少4米高的长长冰墙却吸引了不少慕名而来的游客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Irish Vale处于Bras d’Or Lake湖边，不久前风速每小时80公里到120公里的冬季风暴把湖上浮冰吹到岸边形成了高达4到6米、宽4到5米、长700米的巨大冰墙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

见过这巨大冰墙的当地民众和慕名而来的游客对大自然的力量感到叹服。那构成冰墙的冰块可都是巨大而沉重的，但在大风掀起的巨浪面前，这些湖面上的巨大冰块简直就不算什么。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们估计，构成这一壮观冰墙的冰块总重约1万6千吨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去15年期间，Bras d’Or Lake湖边已经是第三次出现巨大冰墙的壮观景象。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Yvonne Leblanc-Smith · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada