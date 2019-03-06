特鲁多可能就涉嫌干涉司法的问题做些道歉

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陷在涉嫌干涉司法程序、为魁北克SNC-Lavalin公司开脱丑闻中的自由党联邦政府总理特鲁多，有可能采用在某种程度上道歉、显示他愿意对手下工作人员行为负责的办法应对目前对自由党政府越来越不利的选情。

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加拿大广播公司报道说，特鲁多星期二突然取消了原定前往里贾纳访问的计划，与其最信任的几位高级助手和政策顾问进行了几个小时的讨论，重点研究的是如何应对内阁两位重要部长Jody Wilson-Raybould和Jane Philpott时隔两个星期相继因特鲁多政府处理SNC-Lavalin案件的做法而辞职所引起的自由党执政危机。

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其中的一个选项是由特鲁多出面在某种程度上对自由党政府处理SNC-Lavalin案件的一些做法表示歉意。

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实际上，星期一晚上特鲁多在多伦多出席环境问题集会时就已经降低了调门，表示过去几个星期发生的事情引起了重要的讨论和反思，政府官员和政治助手的言行会对民主与法治产生重要影响。

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这显示出特鲁多政府高层在逐渐降低调门，从过去几个星期指责媒体对自由党政府在SNC-Lavalin案件上干涉司法程序的报道是错误的、总理办公室和他的助手在SNC-Lavalin问题上没有干任何错事，到自由党政府所做的事情完全是为了保护加拿大的就业机会、与前司法部长的分歧只是对同样的事情有不同的理解，到现在自由党政府高层正在进行反思，这几种不同的说法。

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加拿大政治观察家们认为，特鲁多是否会就SNC-Lavalin案件上涉嫌干涉司法的问题公开道歉，要看星期三其刚刚辞职的前秘书长Gerry Butts等几位特鲁多近臣在议会司法委员会作证时怎么说及其产生的影响而定。

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RCI with David Cochrane · CBC News

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