加拿大央行维持基准利率不变

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大央行星期三 (3月6日) 宣布把基准利率维持在 1.75%，并表示未来加息的可能性越来越不确定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大央行表示，去年年底开始的经济放缓情况比预期的要差一些，其中包括能源业的下滑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

央行还表示，很明显，全球经济的前景将受到贸易冲突如何解决的牵制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

抵押贷款经纪商 CanWise Financial 的总裁詹姆斯·莱尔德 （James Laird）表示，总体而言，央行的决定将对今年春季的首次购房者有好处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大央行下一次公布基准利率的日期是 2019 年 4 月 24 日。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada