加拿大去年12月贸易数据令人沮丧

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根据加拿大统计局星期三 （3月6日）公布的数据显示， 2018 年12月，加拿大与世界其他国家的贸易逆差扩大，达到创纪录的高水平。

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加拿大统计局报告称，去年 12 月加拿大的出口额下降了 3.8%，主要是能源产品出口已经连续 5 个月下降，与此同时，加拿大的进口增加了 1.6%，使整体贸易逆差达到 46 亿加元 ， 这是有记录以来的最高月度逆差额。

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道明银行 TD 的经济学家奥马尔·阿布德拉赫曼 （Omar Abdelrahman ）说，从数据看，出口的广泛弱势和负面交易数据令人沮丧。

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尽管 2018 年12月出现高额月度赤字，但由于2018年的强势开局，去年全年加拿大的贸易逆差为 217 亿加元，低于 2017 年的 246 亿。

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（RCI with CBC）

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