加拿大人开车上班时间长，经济代价高昂

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过去 15 年里，安妮·克罗比（Annie Crombie）天天开车往返在魁北克省的 Val-des-Monts 和渥太华市之间。

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她说，每天要花 1 个多小时才能抵达自己位于渥太华拜沃德市场的办公室。

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她接着说，上班路上浪费很多时间，给整体生产力带来负面影响，自己晚上在家还经常要工作，以弥补上下班途中失去的时间。

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安妮·克罗比是加拿大众多通勤族中的一员，随着人口膨胀，加拿大各大城市都是交通堵塞越来越严重，上班的人叫苦不迭。

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150万人上班路程超1小时

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根据加拿大统计局的一项新研究，2016年 总共有150 万加拿大人至少在上班路上要花1小时，其中的 57% 是开车族。

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多伦多大学交通研究所教授兼主任埃里克·米勒（Eric Miller）表示，人们花在路上的时间，是有金钱价值的

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他说，交通拥堵使所有的事情效率降低，还会减慢运货卡车司机的速度，延长了他们递送货物和服务的时间。

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根据调查，在 854,000 名开车的加拿大人中，42% 的人在早上5 点到7点之间就得出门。

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郊区的人路上时间长

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上班路上花的时间不仅让开车的人头痛，根据统计局的数据，加拿大30% 乘坐公交的人也每天至少要为上班通勤花上1小时。

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由于城区内房价大涨，越来越多的人只能去郊区买房居住，每天乘公交，包括通勤火车、公共汽车到市内上班。

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米勒说，对于郊区的人来说，通勤火车、公交车的选择不多，车次有限。

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对健康不利

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上班浪费的时间多，有着其经济上的影响，但对人的健康也会有影响。谁都知道，耗在路上的时间长，人们无可奈何，心情也会变坏，堵在路上的人火气更大。

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多伦多的工作效率教练克莱尔·库马尔（Clare Kumar）表示，对许多人来说，天天堵在路上，是一种长期的精神压力，这肯定会引发健康方面问题。

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她接着说，把大量的时间花在了上下班的路上，个人能用的时间就减少了，减少了你用来消遣享受的时间，减少了你与家人相处的时间，减少了你可以去运动的时间，减少了你用来社交的时间。

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对于安妮·克罗比来说，开车上下班带来的损失实在太大了。

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她和丈夫两人都在渥太华上班，但上班的时间还不一样，两辆车带来了昂贵的汽油费用，而在渥太华的停车费用就要大约每月500 加元。

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周一到周五要开车上下班，浪费大把时间，到了周末还得开车带孩子去参加各种各样的培训班和活动。

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最后，这个家庭终于决定把家搬到渥太华市，而且，安妮·克罗比开始选择在家里工作。

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她说，每天浪费在路上的时间，真是让我们再也不能承受了。

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（RCI with Melissa Bennardo/CBC）

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