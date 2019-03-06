孟晚舟出庭，辩护律师做简要陈述，提出此案的“政治性”

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华为首席财务官孟晚舟星期三（3月6日）在BC省高等法院出庭。她的辩护律师向法庭做了简要陈述。这是自上周五加拿大司法部签发授权进行书后此案第一次开庭。

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孟晚舟的律师团队有十几人，其中包括几位加拿大最著名的辩护律师。团队成员之一理查德.派克（Richard Peck）说，这起引渡案具有“政治性”。他举出美国总统特朗普的言论为例。特朗普曾表示他可能为中美贸易谈判介入孟晚舟案。

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派克还说，他们可能会提出加拿大边境服务署和加拿大皇家骑警在温哥华机场扣留孟晚舟时有滥用诉讼程序的行为。

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此案审理受到了全球媒体的关注。BC省高等法院负责签发记者采访证的办公室受到了大量来自世界各地的申请。今天开庭前一个多小时，大队记者已经在法庭外守候。

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（RCI with CBC News，Jason Proctor）

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