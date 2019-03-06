加拿大的女性宜居城市：安大略省金斯顿市名列第一

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加拿大另类政策研究中心星期三（3月6日）公布了第五份评估加拿大女性宜居城市的年度报告。评估标准包括经济保障，个人安全，教育，健康和领导职位。安大略省金斯顿市名列第一。

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排名前十的加拿大女性宜居城市：

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金斯顿（安大略省） 圣约翰斯（纽芬兰省） 维多利亚（BC省） 汉密尔顿（安大略省） 温哥华（BC省） 渥太华（安大略省） 舍尔布鲁克（魁北克省）. 多伦多（安大略省） 萨德伯雷（安大略省） 加蒂诺（魁北克省）

报告评估了26个加拿大城市。卡尔加里名列第21，蒙特利尔排在第24， 最后一名是安大略省巴里市。

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但是报告说，第一名和最后一名的差距并不大。这意味着所有的城市都有需要改进的地方。

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男女差距最小的方面是在健康方面，最大的是在领导职位方面。另外，所有的城市都存在性暴力和家庭暴力问题。

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看看你所在的城市排在第几位？

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（RCI with CBC News）

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