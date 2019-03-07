填2018税表容易遗漏的碳排放补助金

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加拿大自由党联邦政府承诺为在2019年4月开始施行的碳排放税向4个没有施行本省碳排放税的省份居民提供财务补贴，以帮助这些省份居民应对联邦碳排放税施行后会发生的能源等产品价格上涨的问题。

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为此，自由党政府确实在2018年联邦个人所得税税表中把第449行设定为“气候行动补贴Climate Action Incentive”，但并没有明确说明这一行是为没有实行省碳排放税的安大略省、新布伦瑞克省、马尼托巴省和萨斯喀彻温4个省份居民专门设置的。

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大多数加拿大人选择不用专业报税人员而自己填报税表，他们或者是自己书面填写税表、或者使用网上报税软件自己报税。

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会计师Leslie Crompton认为，对那些自己填报税表、特别是那些没有使用报税软件自己手填税表的加拿大人来说，这是很容易被忽略的补助项目。

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另一个会让加拿大人糊涂的因素是，加拿大联邦碳排放税在2019年4月份开始实行，但联邦政府的气候行动补贴从2018年税表就开始实施。

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比如，安大略省一个四口之家一年能够得到的气候行动补贴是307加元。

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加拿大国税局告诉加拿大广播公司记者说，气候行动补贴栏目已经在T1税表“新变化What’s New section”栏目中列出，在“附表14 Schedule 14”中也列出并解释；并会向每个安大略省、新布伦瑞克省、马尼托巴省和萨斯喀彻温省居民家庭寄出信件对“气候行动补贴”加以解释。

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RCI with Jackie Sharkey · CBC News

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