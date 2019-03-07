中国说停止进口加拿大油菜籽与华为无关

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中国外交部发表声明说，停止进口加拿大生产的油菜籽是根据中国法律和有关的国际法规行事，是为了避免在中国引起虫害、保护中国民众的健康，因为在从加拿大进口的油菜籽中发现了害虫。

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加拿大是油菜籽出口大国，其出口的油菜籽有40%进入中国市场。

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在中国方面通知加拿大说在加拿大出口中国的油菜籽中发现害虫后，加拿大食品检验局今年一月份以来已经对加拿大准备出口中国的油菜籽进行了9次检查，没有发现任何害虫。

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加拿大政府要求中国方面拿出加拿大出口中国的油菜籽中有害虫的证据。

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不过，加拿大国际贸易部长Jim Carr表示，加拿大政府把油菜籽出口中国遇到的问题作为产品质量争端处理，而没有把其作为外交和贸易争端。

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由于中国停止进口加拿大油菜籽是在加拿大按照美国的要求拘捕了中国华为公司首席财务官孟晚舟、并启动了孟晚舟引渡案司法程序的背景下发生的，所以有分析家认为这是中国对加拿大做出的报复行为。

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分析家们指出，在诺贝尔和平奖被授予中国人权斗士刘晓波后，中国采取了贸易制裁挪威的做法，限制挪威三文鱼进入中国市场。英国等一些国家由于其国家领导人出面欢迎达赖喇嘛访问而引起中国的贸易报复。

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RCI with Associated Press、CBC News

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