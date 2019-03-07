加拿大单身 “贵族” 大增带来的新商机

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在加拿大，单身生活，首次成为加拿大占比例最高的一种家庭模式。

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根据2016年人口普查，2016年，近400万加拿大人独居，而1981年的这一数字是170万人。

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2016年，在加拿大的1410万户家庭中，28.2% 是单身家庭，在所有家庭模式中占第一。

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Photo: iStock / Portra

专家们说，这种趋势大增，是由于现在的人们结婚晚、离婚多，而且有越来越多的人干脆就选择单身。

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现年 52 岁的让 – 皮埃尔•比松内特（Jean-Pierre Bissonnette）就是其中一位，他是玛格丽特·公主医院 （Princess Margaret Hospital）的医生，是个单身汉，他说，到目前为止，社会总是在 “鼓励” 夫妇组成的家庭，但单身家庭在不断增多，社会必须正视。

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新商机

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加拿大的商界企业界已经嗅到了单身贵族崛起带来的新商机，不少企业在提供新的产品和服务的组合，以满足单身者增多所带来的需求。

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达尔霍西大学（Dalhousie）食品分销与政策学的教授斯理文·沙尔博哇（Sylvain Charlebois）表示，加拿大的食品超市连锁已经在增加已经做好了的现成食品，满足那些忙碌和富裕的单身人士的需求。

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他说，统计局的数据进一步证实了单身家庭在增多，预计食品供应商将更多提供针对单身家庭的现成食品。

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翠西·奈斯比特（Tracey Nesbitt）是杂志 “单身旅行” Solo Traveler的编辑，她也表示，越来越多的旅游公司正在为单身旅行者制作“量身定制”的旅行计划，因为这方面的需求在激增，尤其是女性。

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她说，一些游轮上已经增加了单人房，包括加拿大航空公司、Transat 公司和 Sunwing 公司在内的一些航空公司也都推出了单人“套餐”，单身前往墨西哥和加勒比地区旅行的人，现在已经可以享受全包套餐，不必再去找人来分享旅行费用率。

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例如，Transat 在2015年推出了单人套餐，适用区域逐年了大大扩大，每年迎接约 8,000 名单身旅客。

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奈斯比特表示，针对单身旅行者的服务越来越受欢迎，已经成为一个庞大的市场，无论是千禧一代，还是婴儿潮一代，都有更多的人在独自旅行。

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单身公寓

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除了食品业和旅游业外，在加拿大的大城市，新建的公寓中一卧室公寓也在大增。

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加拿大统计局表示，在独居的人中，28% 选择住公寓，1981年的这一比例为7%。

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对于越来越多的人选择独居，单身现象专家贝拉德保罗（Bella DePaulo）表示，社会上对于单身者一直有偏见，但单身的人可以生活的很幸福。

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她说，往往是经济条件好了，人们就会更多地选择独自生活，高薪酬使越来越多的女性选择 “过自己的生活”，而不是因为经济需要而被丈夫“拴住”。

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她说，单身生活正在成为所有富裕国家居民生活模式的一大趋势。

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（RCI with CBC）

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