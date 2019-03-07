(iStock)

一个脑袋两顶帽子：加拿大司法部长和总检察长是否应该由不同的人担任？

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 7 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

总检察长和司法部长这两个职务在加拿大是由一人兼任的。而在英国、澳大利亚和新西兰等国则是由两人分别担任。加拿大是否应该仿效这些国家呢？SNC-兰万灵案审理最近在加拿大联邦政坛引发的风暴让这个问题重回公众视野。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

约克大学法学院助理院长特雷弗.法罗（Trevor Farrow）认为，现在正是一个认真讨论这个问题的好机会。他在接受CBC记者Peter Zimonjic采访时表示，在我们知道了围绕SNC-兰万灵案审理所发生的事以后，目前的做法是否保持下去应该被打上一个问号。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

前司法部长威尔森-雷布尔德在众议院司法委员会作证。（CBC）

支持把这两个职位分开的人不少，其中就包括目前处于风暴中心的前加拿大司法部长和总检察长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）。她上周在众议院司法委员会作证时说，她在SNC-兰万灵一案上受到来自总理办公室和枢密院官员的“不适当的压力”。他们试图说服她行使总检察长职权，推翻此案检察官的决定，让SNC-兰万灵免于刑事起诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2003年到2006年期间担任司法部长和总检察长的欧文.考特勒（Irwin Cotler）早在卸任前就建议过分开两个职位。他在接受CBC采访时坦率承认自己也遇到过和威尔森-雷布尔德类似的事，也同意一而再、再而三的说服努力构成了“不适当压力”。但是他也表示，他相信那些官员主观上并没有对总检察长的工作进行政治干预的意图。总理也好，其他部长及办公室人员也好，都把司法部长看作自己的内阁同僚。他们在对司法部长说话的时候，有时会意识不到对方还有一个司法身份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大枢密院秘书长韦尼克（Michael Wernick）是被威尔森-雷布尔德指控向她施压的重要官员之一。他和另一个卷入此事的关键人物，现已辞职的前总理高级顾问巴茨（Gerald Butts）,都坚称他们的行为属于正常运作。事实上，枢密院秘书长的主要职责之一正是和部长们沟通，以确保他们在制定决策时了解全局。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

枢密院秘书长韦尼克在众议院司法委员会作证。（CP/Justin Tang）

但是当部长同时又是总检察长时，事情就有些微妙。考特勒认为，这两个身份各自带来的职责有时会打架，分开它们有助于消除这种“双重职责之间的内在紧张”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大司法部自1868年成立起，部长和总检察长一直是由同一个人担任。但是渥太华大学法学院教授、前安省总检察长办公室主任亚当.杜德克（Adam Dodek）认为，把二者的责任集于一身的做法有悖于忠诚义务和利益冲突的现代理念，也不符合目前我们了解的关于大脑运作的科学知识。总检察长在思考和做决定的时候“不可能把负责党派利益的那一部分大脑关掉”，反之亦然。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不同意见：一个人戴两顶帽子的好处

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是另一位前司法部长兼总检察长安妮.麦克莱伦（Anne McLellan）却认为，即使今后总检察长不再同时担任司法部长，他也不应该脱离现实。他在做决定时应该了解党内外同僚和公众的想法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克莱伦1997年到2002年期间在克雷蒂安手下担任司法部长。她并不否认在做某些决定时会受到压力，但是她说，她很享受这种辩论。她认为这可以帮助她做出正确的决定，但条件是每个人 ― 总理办公室，枢密院秘书长，同事，― 都知道他们的角色是什么，都知道“那条红线”在哪里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位没有透露姓名的前内阁成员同意这个看法。他认为，司法部长和总检察长由同一个人担任确实会让事情变得更复杂，但同时也有其优势。总检察长的职责之一是向政府提供司法建议，但是如果他不参加内阁讨论，怎么提建议呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位消息来源说，一人兼二职也许不是最好的办法，但是如果把二者分开，你肯定会失去一些东西。当然，一个人戴两顶帽子“会不会发生冲突？会。冲突是不是可以解决？完全可以。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Peter Zimonjic, The House, Global and Mail）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说vs她说：特鲁多的前政治顾问在众议院司法委员会作证

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Encourager les filles à être actives, la mission de Claudine Labelle

RCI | English

Lawyers continue to battle to seek a better life for imprisoned First Nations man

RCI | Español

¿La democratización del transporte aéreo es verdaderamente nociva para el medioambiente?

العربية | RCI

في ظل اقتصاد متباطئ، هل يرفع بنك كندا سعر الفائدة في 2019؟