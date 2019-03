精子障碍赛：加拿大科研人员发明检测精子质量的新方法

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

精子质量是影响男性生育力、导致流产和胎儿停止发育的一个重要因素。多伦多大学的一个科研小组和治疗不育症的医生合作,发明了一种他们称之为“精子障碍赛”的方法来检验精子质量,目前正在准备进行临床试验。

参与研究的多伦多医生汤姆.汉纳姆(Tom Hannam)在接受CBC主持人Carol Off采访时介绍说,精子的移动并不是如人们想象的那样游动向前,而是靠边滑动。根据这一特点,多伦多大学机械工程系的微流体实验室为它们做了一个大拇指甲大小的“迷宫”,里面设置了一些只有在显微镜下才能看清的不同形状的障碍。研究人员把精子放进迷宫的入口,十分钟后在出口迎接“冠军”。

能够转过各种拐角找到迷宫出口的精子是不是智商更高,专家们不得而知。但是汉纳姆说,它们的DNA断裂率确实更低。这意味着精子的DNA完整性更好,其质量也因此更高。

幽默的研究人员还把这个方法称为“精子奥运会”。不过他们目前还没有给获胜者颁发奖牌的打算。对它们的唯一奖励是被植入卵子。汉纳姆等人期待它们会发育成更健康的胚胎。

(RCI with CBC News, As It Happens)

