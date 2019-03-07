暴风雪打乱计划，特鲁多推迟向因纽特人道歉的仪式

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星期四（3月7日）在努纳武特首府伊卡律特市，来自加拿大北方四个因纽特地区的代表聚集在一起，等候加拿大总理特鲁多的到来。但是由于暴风雪天气，特鲁多的飞机无法在伊卡律特机场降落，转飞纽芬兰省古斯贝机场后不得不返回渥太华。空等一场的因纽特人没有表示不满，他们早已见惯了暴风雪把飞机堵回去这种事。

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特鲁多此行是为了向因纽特人表示道歉。上个世纪40到60年代，加拿大政府把患肺结核的因纽特人送到南方接受治疗。但是管理上的粗暴和疏忽使许多家庭从此失去了被送走的亲人的音讯。据信有七百到八百人再也没有返回家乡，死者也不知被葬在何处。

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根据总理办公室的消息，特鲁多的飞机明天会再飞一次伊卡律特，但是否能顺利降落仍然是未知数。今天下午，伊卡律特的风速最高时达到每小时80公里，能见度降到200米。暴风雪将持续到今天夜间。所有的政府办公机构和学校今天全部关闭。

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特鲁多在临行前的新闻发布会上谈到关于SNC-兰万灵案的争议。他表示，引起争议的原因是前司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）和总理办公室及前总理顾问巴茨（Gerald Butts）之间的信任被削弱了。

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（RCI with CBC News, Sara Frizzell, Kathleen Harris）

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