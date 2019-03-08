周末网络广播（2019年3月8-10日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的吴薇、亚明和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live；加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店下载。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大民间担保难民整40年，开始于救助越南船民

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40年前的今天，1979年3月5日，加拿大政府与加拿大的国际慈善组织“门诺派基督教救助中心”达成了一项开创性的协议，允许以民间担保的形式接收越南难民。即由教会或家庭出资，把难民接来加拿大，并负责他们第一年的所有开支。加拿大政府则给予他们永久居民身份。亚明报道

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加拿大华裔年轻人呼吁中国政府释放两名加拿大公民

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两个星期前，一个由几位加拿大华裔年轻人发起的组织“加中政治事务委员会”在《国民邮报》上刊登了一封写给中国国家主席习近平的公开信，呼吁中国政府释放加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人迈克尔.斯巴沃（Michael Spavor）。吴薇报道

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礼品卡还在手里，可卡里的钱被人盗用了。这是咋回事？

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如今在许多商店和网站上，消费者都可以买到礼品卡，这些礼品卡可以当作礼物，也可以代替现金，很多还有折扣。但使用礼品卡也会遇到一些问题，以前大多有日期限制，过期作废。现在由于政府加强了监管，大多数礼品卡都取消了有效期限制。例如纽芬兰省在6年前就不允许礼品卡使用有效期了。但现在又出现了被别人盗用的问题。亚明报道

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加拿大婴儿米粉含砷太高，有两种按欧洲标准已属违法食品

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对于绝大部分加拿大婴幼儿来说，米粉是他们断奶后的第一种辅食。但是根据CBC电视台《Marketplace》节目组的调查，加拿大市面上的婴儿米粉食品含砷量偏高。其中有两种超过了欧盟标准。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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