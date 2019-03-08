加拿大二月份就业数字超过专家预期

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加拿大统计局公布的2月份就业数字显示，加拿大就业市场在2月份增添了5万6千个就业岗位，而且基本上都是全职工作。这明显好过加拿大就业市场分析师们的预期。

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在加拿大统计局2月份就业数字公布前，市场分析师们的预期是就业市场表现平淡、增加的就业岗位会在1千个左右。

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虽然2月份加拿大就业市场表现好于预期，但失业率并没有下降，仍然维持在5.8%的水平，这与更多的人进入劳动市场找工作有关。

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根据加拿大统计局的2月份就业市场数据，全职工作增加了6万7千4百个，但非全职工作损失了1万1千6百个；综合平衡后的结果是2月份增加了5万6千个就业岗位。

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从地区上来看，几乎从有新增加的就业岗位都在安大略省，其他省份表现平平。

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