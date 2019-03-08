这个加拿大城市真重视国际妇女节

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对于三月八日国际妇女节，加拿大安大略省西部城市Thunder Bay很为重视，不但要在星期五庆祝三八妇女节，而且把从三月四日开始的整个一个星期都作为庆祝国际妇女节的日子。

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Thunder Bay市长Bill Mauro星期一在市政府门前升起了庆祝国际妇女节的旗帜，从而正式开始了该市国际妇女节庆祝周活动。

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在随后几天中举行的国际妇女节庆祝活动包括土著人艺术家的诗朗诵、聚餐、制作庆祝国际妇女节的标语、和星期五下午举行的团结游行。

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参加Thunder Bay市三八妇女节庆祝活动的安大略省西北地区妇女中心主任Gwen O’Reilly指出，土著人女性除了要面对男女不平等的问题外、还要面对种族歧视的问题；国际妇女节是庆祝世界各国女性在维权道路上取得进步的日子。Gwen O’Reilly举例说，女权主义这个词汇现在逐渐为人们所接受，女性已经不再忌讳被人称作是女权主义者、甚至觉得这是一个很酷的词汇。

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