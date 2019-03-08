(Graham Hughes/The Canadian Press via AP, File)

加拿大统计局公布各省大麻消费人口比例，西部反倒比东部低

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 8 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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在加拿大，以前一提起大麻文化，人们凭印象中首先会想到西部的不列颠·哥伦比亚（BC）省，认为那里抽大麻的人最多，与此有关的新闻报道也最多。因此在国际上被称作“大麻萌发地”（B-C Bud)。

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但自去年加拿大在全国实行大麻合法化以来，情况已经出现变化。根据加拿大统计局刚刚公布的相关统计结果，BC省抽大麻的实际人数并不是最高的，那里的省民们抽大麻的热情并没比其它省高。

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加拿大统计局的最新数据显示，在过去3个月里，该省只有15.3%的人消费过大麻。与各省比较，仅排在倒数第三位。确切地说，只高于魁北克省的13.6％，和马尼托巴省占15.1％。

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而加拿大的东海岸大西洋各省，大麻消费者的比例要高得多。最高的是新斯科舍省，有21.6%的人在过去三个月里抽过大麻；接下来是纽芬兰省，吸大麻的人口比例为19.2%；新不伦瑞克省18.9%；爱德华王子岛省民17.9%。

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爱德华王子岛省会Charlottetown大麻店外排队的人群 （THE CANADIAN PRESS/Brian McInnis）

加拿大统计局的报告显示，在大麻合法化之后，加拿大15岁以上的人口中，有460万人消费过大麻，占人口的15%左右。而每五个加拿大成年人中就有一位表示会在今后三个月里消费大麻。

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若按性别统计，男性消费大麻的人口比例为19%，大大高于女性的11%。而按年龄分析，18至24岁的年轻人接触大麻的比例最高，为33%；其他年龄组由百分之5-21不等。

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调查结果还显示，有约四分之三的大麻消费者在选择购买地点时更多考虑质量和安全性，只有38%人会首先考虑价格高低。

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