不列颠•哥伦比亚省修改立法加强农用土地的管理

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不列颠·哥伦比亚省正在通过修改立法的形式来加强农用土地的管理， 主要是加强“农业土地委员会“的独立地位，以使它更好地履行其使命， 包括保护农业土地保护，同时鼓励在省内的农场和牧场。

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3月7日，省农业部长拉娜·波普哈姆（Lana Popham）向省议会提交了15号法案后说，该法案的修订工作一年多前就开始了。她说希望新的立法着眼于为“农业土地委员会”提供有效工具和治理模式，以便能够有效保护全省农田，为不列颠·哥伦比亚全省民众提供安全的，本地生产的食物， 同时也为后代提供食品安全保障。

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如果这个法案能在省议会顺利通过，那将通过几个方面加强对农用土地的保护和管理：

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改变目前全省划分成六个地区， 每个地区有各自的“农业土地委员会”的模式，成立一个省级“农业土地委员会”，并在6个行政区设立区域代表;

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给“农业土地委员会”主席更多的授权， 根据工作重点选定决策小组的组成人员， 来审理各区的土地使用申请， 更全盘地考虑土地使用的基础规模、完整性和连续性;

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增加给“农业土地委员会”的执法授权和工具，对违反土地使用规定的地主加强执法;

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地方政府、原住民政府和省政府在的土地使用计划都要提交“农业土地委员会”审阅， 以促进这些计划能够最大程度地符合土地使用规划。

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