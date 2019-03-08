聘用更多移民女性对加拿大未来经济发展至关重要：KPMG呼吁

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今天是国际三八妇女节。国际会计事务所毕马威（KPMG）的两名加拿大高管Mary Lou Maher和Elio Luongo 在《环球邮报》上发表评论，呼吁加拿大企业雇用更多女性，尤其是移民女性。

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文章说，加拿大社会逐渐老龄化，很快将面临劳动力短缺问题。另一方面，占总人口一半还多的女性在就业市场上一直没有得到充分的重视，尤其是移民女性。现在加拿大女性人口中有21%是移民，这个比例将在今后十年增加到30%。

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但目前的状况是，尽管受过高等教育的移民女性比例比本地出生的女性更高，但是她们的平均收入却比后者更低，尤其是新移民。

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两位文章作者同意此前一份多伦多地区移民就业委员会报告的看法，即就业市场过于看重加拿大学历和工作经历了。他们认为，加拿大雇主应该着眼于移民女性的个人资质和离开家乡追求新生活的勇气，同时用其他方法来评估她们的能力。

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文章说，加拿大的持续繁荣将取决于我们是否能够吸引有专业技能的移民，而他们当中的一半将是女性。

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