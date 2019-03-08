加拿大算是社会主义国家吗？是否真有变成社会主义的危险？

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今年是加拿大全国大选年。目前在加拿大选举局注册参选的政党共有16个。除了目前联邦议会中几个人们熟知的政党外，还有一些人们平常没怎么听说过的政党。他们各有自己的政治诉求，有些诉求比较简单。例如大麻党，他们的努力已经成功推动了大麻合法化。还有动物保护党，基督教传统党，北方党， 全国公民联盟等。

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如果按政治倾向划分，那有几个党是明显的左派倾向。例如加拿大马列主义党，在1993年注册参加大选；加拿大共产党，在2000年注册参加全国大选。近几年他们的党员人数还出现增长趋势。因此有人担心红色恐怖会不会卷土重来？加拿大会不会有变成社会主义的危险。

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对此，加拿大广播公司CBC资深记者兼评论员丹·皮提斯（Dan Pittis）采访了几位加拿大理论家，在CBC网站上发表了评论。

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文章提到美国总统特朗普在今年的国情咨文中也说，要警惕有人呼吁接受社会主义。

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何为“社会主义”，加拿大有哪些地方像是社会主义？

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在很多加拿大人，或世界上大多数民主国家的人看来，美国国会中有议员呼吁的社会主义，不过就是提倡全民医疗保健和缩小贫富差距。而这些对加拿大人来说，已经不是什么新鲜事了。

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政治经济学教科书中，是按照谁拥有生产资料划分资本主义还是社会主义的。但在大多数加拿大人眼里，公共和私营部门的结合是形成一种混合经济，这没有什么可怕的。

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卡尔顿大学教授，曾任政治经济研究所主任的劳拉·麦克唐纳（Laura Macdonald）女士说：“社会主义是一种广泛的意识形态，具有不同的变体，但总体上来说，他相信政府的作用可以大于市场的作用，对市场作用表示怀疑，它的目标是实现经济增长和社会公平 “。

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她认为，作为一个政治术语，社会主义是一种语境，这意味着它取决于如何使用它。

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劳拉•麦克唐纳教授不认为特朗普会称加拿大为社会主义，或许他认为加拿大比较接近社会主义。

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斯特拉·加恩（Stella Gaon）是哈利法克斯的圣·玛丽大学的理论家，专门研究构成政治倾向的经济和思想来源，她说特朗普的言论可以追溯到麦卡锡时代。“这是20世纪50年代的说法。其实他们自己也不知道社会主义是什么”。

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自由主义与社会主义

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她说，社会主义和自由主义都植根于自由、理性和平等的启蒙价值观。二者之间的区别在于社会主义者不相信平等是真实的，除非也实现经济平等。他在理论上要求人们同样富裕。而加恩说，这使他们在一开始就要求国家控制一切，不允许私人企业。但在实践中是难以实现的。

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卡尔加里大学政治理论家和名誉教授汤姆·弗拉纳根（Tom Flanagan）曾经担任保守党总理哈珀的顾问。他说，社会主义和共产主义意味着大致相同的事物，自诞生以来已经走过了漫长的道路。

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社会主义意味着国家对所有行业的控制和“以行政干预取代市场经济”。从20世纪苏联创建所谓的“共产主义制度”之后，社会主义就变质了。社会民主渐渐变成了共产主义国家之外的社会主义主流形式。现在北欧和其他一些地方已经实现了在不需要政府干预经济的情况下，让民众分享财富和平等机会。

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因此加恩教授认为，加拿大在这方面也比较成功， 它属于自由民主国家。社会主义的意识形态无法被大多数人接受， 因此即使是左倾的新民主党也从他的党纲中删除了“社会主义”一词。

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弗拉纳根则说：“所有当代国家都有社会主义的一些元素，例如公立学校就属于社会主义的，由国家拥有和经营”。他认为，现在人们又搬出这个词代表了一个重大变化，就是希望它变成主流，让人们接受国家进一步干预经济。

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RCI With CBC

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