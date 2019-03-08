加拿大联邦法院拒绝对检察官起诉SNC-兰万灵公司的决定进行司法评估

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在加拿大联邦检察官去年10月作出对SNC-兰万灵公司提出刑事起诉的决定后，该公司向加拿大联邦法院提出了对这个决定进行司法评估的申请。星期五（3月8日），这项申请被驳回。该公司可以选择继续上诉到加拿大最高法院。另一个希望是，新任司法部长大卫.拉麦迪（David Lametti）决定行使总检查长职权，推翻检察官的决定。

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联邦法院法官凯瑟琳. 凯恩（Catherine Kane）的判决说，对 SNC-兰万灵提出刑事起诉不是一个行政决定，而是联邦检察官对其检控裁量权的行使。除非是涉及滥用权力，否则不符合司法评估的标准。

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前司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）称自己受到来自总理办公室和枢密院的政治压力和“隐晦的威胁”，要求她指示检察官改变决定，和SNC-兰万灵签缓期起诉协议。

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缓期起诉协议也被称为补救协议。指的是被指控违法的公司用交纳巨额罚款和按检控方要求改变公司运作方式等条件，换取检控方对刑事起诉按下“暂停键”。加拿大在去年修改了刑法，加上了关于缓期起诉的条款。

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加拿大联邦检察官办公室昨天发布的一条推文说，保持检控独立是其职责的关键部分。“我们的检察官必须客观，独立，冷静，并且不受“不适当影响力的影响 – 包括政治影响力”。

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检察官办公室的一位发言人表示，这条推文和SNC-兰万灵案无关。该办公室从本周起将发布一系列此类推文，目的是向公众介绍检控机关的工作。

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（RCI with CBC News ，Kathleen Harris ，John Paul Tasker）

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