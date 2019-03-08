加拿大总理特鲁多向因纽特人作出道歉

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特鲁多星期五（3月8日）第二次飞往努纳武特地区首府伊卡律特市，为加拿大政府过去对待因纽特肺结核患者的方式道歉。有关仪式原定于一天前举行，但是特鲁多乘坐的飞机因暴风雪无法降落，不得不返回渥太华。

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特鲁多对在场的因纽特代表说，上个世纪40年代到60年代，加拿大联邦政府用“殖民者”的方式对待因纽特肺结核患者，而且完全知道其政策对因纽特人造成的伤害。他还提到因纽特人在同一时期遭到的其他不公正对待，例如被用号码标明身份，惩罚说自己母语的因纽特孩子，为强迫他们改变生活方式杀掉他们的狗，强迫他们搬到需要加强领土主权的地方。

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被送到南方医院的因纽特患者和家人失去联系。有的家庭收到一纸通知死讯的电报，却从未被告知死者被葬在何处。特鲁多在道歉的同时宣布建立一个帮助死亡患者家属寻找尸骨的数据库。

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由于住房拥挤和营养不良等原因，因纽特人的肺结核发病率至今远远高于加拿大全国平均水平。

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（RCI with CBC News）

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