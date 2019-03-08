魁北克城清真寺枪击案被告对40年不得保释的判决提出上诉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克城清真寺枪击案的被告亚历山大.比索奈特（Alexandre Bissonnette）星期五（3月8日）通过律师向法院递交了上诉。身负6项一级谋杀罪名的他上个月被判处终身监禁，40年不得申请保释。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年1月29日晚，比索奈特冲进魁北克城的伊斯兰文化中心，向刚刚结束礼拜的人群开枪，打死6人，打伤18人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

检控方要求判处他150年不得假释，即把每一项一级谋杀罪名的25年无权申请保释期相加。但主审法官认为刑期超过被告的正常寿命是不合理的。即使是40年后获得保释，比索奈特也将是一个69岁的老人了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大在2011年修改了刑法，允许法官连续计算数项一级谋杀罪的不得申请保释的时间。比索奈特案的主审法官在25年之外加了15年，而不是如刑法规定的那样按25年一个时期来计算。这被辩护律师用作此案判决有错误的论据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在比索奈特案宣判的同一天，杀害8人的多伦多同性恋社区连环凶杀案被告麦克阿瑟被判终身监禁，25年不得保释。主审法官说，他做出如此判决，一是鉴于麦克阿瑟选择认罪，受害人家属和所在社区因此不必经历案件公开审理所带来的折磨，二是考虑到他的年龄。麦克阿瑟现年67岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada