从高压线到花生酱：加拿大的发明创造

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

从车轮出现之前,直到实现移民火星和以几倍于光速的速度进行星际旅行之后,对发明创造的追求一直存在于我们的基因里,并将永远存在下去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人类不断地寻找,找到,发明,提出问题并再次发明。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

看看正在玩耍的孩子们吧。有多少次我们听到:“我们把这个当成……”,然后游戏便开始了。棍子上绑块布就是集结的旗号,有一个纸箱就可以驾船勇敢地对抗惊涛骇浪…… 而游戏室在探险过程中变成了一个藏有宝藏的荒岛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

正是在这样的想像中,观念开始成形,“为什么不呢”在创造精神里开始发芽。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们下面为您准备的报道分为两个部分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第一部分

我们分五节为您介绍几项加拿大发明。它们影响了我们的时代,无论是从好的方面还是从坏的方面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二部分

介绍发明家走过的道路。他们需要克服重重障碍,需要付出隐藏的代价。我们还采访了发明家和企业家丹尼尔.帕盖特(Daniel Paquette)。他是发明馆的创始人和负责人。这是一个旨在帮助独立发明家的组织。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在让我们开始吧,怎么样?

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大发明 | 分类内容

第一部分:第一节

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

广播,通讯,电

声音传输 - 雷金纳德.范信达(Reginald Fessenden)

范信达不满足于仅仅传送摩尔斯电码。他想“让无线电说话”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

提起无线电,人们会立刻想到马可尼(Guglielmo Marconi)。这位意大利发明家1874年出生于波伦亚,1937年逝世于罗马。他是世界公认的广播和无线电报之父。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他是全世界第一个国际无线电报公司的创始人,因其“对无线电报发展的贡献”,1909年和德国人布劳恩(Ferdinand Braun)共同获得诺贝尔物理学奖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

范信达没有得过诺贝尔奖,但是他做到了“让无线电说话”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

范信达1866年出生于魁北克省布罗姆县的东密尔顿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在美国生活期间设计了用电波传输话语的设备。同一时期,马可尼在英国的实验活动在全世界被广泛报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

范信达对无线电发展有自己的想法,而且说话坦率。他认为马可尼的无线电传输研究的方向不对。后者用强烈的电火花制造电磁波。但是在火花之间什么也没有。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而范信达认为无线电波是“持续的”,如同一支蜡烛的火苗发出的光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

做到了这一点,话语就可以被传送到远方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

科布岛,1900年12月23日

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国农业部建议范信达在该部门的一个气象站测试他的想法。气象站位于波托马克河的科布岛上。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

1900年12月23日,他进行了历史性的试验:第一次用无线电传送人类的声音。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

受到试验成功的鼓励,范信达在1903年辞去了农业部的工作,创办了自己的公司国家电讯。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

范信达相信,和电话一样,用无线电传送声音也同样可以利用电流变化的原理。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他在天线上接上电话。这是最早的调幅(AM)广播,电压振幅根据音频变化,获得传送声音的效果。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

1906年的圣诞节之夜,范信达从布兰特洛克的电台发送了第一套节目。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

范信达和无线电传输 – 加拿大科学150年

参考资料 :

Fessenden – 100 ans de radio (Encyclopédie canadienne)

Fessenden, Reginald (Encyclopédie de l’Agora, pour un monde durable)

Musée historique des Communications de Sutton

La radio n’a pas dit son dernier mot (Radio Canada International)

电话 – 电话机

现在确实几乎所有人都离不开手机。不过,老式电话还是要配备电话机。

杜盖特设计的电话机 (Bibliothèque et Archives Canada)

这项发明要归功于一个魁北克城的钟表匠,他叫西里耶.杜盖特(Cyrille Duquette)。他的想法是把电话的接收器和发送器一头一个装配在一起。1878年,他甚至建了一条从他的店铺通到附近一所学校的电话线。这是全世界最早建立的电话线之一。

参考资料 :

Les brevets d’invention et l’innovation au Canada (Bibliothèque et Archives Canada)

Cyrille Duquette. Répertoire du patrimoine culturel du Québec (Culture et Communications Québec)

Cyrille Duquette (Dictionnaire biographique du Canada)

电力输送

735 千瓦,这让您想起什么了吗?

这个远距离输电线路的国际标准是在加拿大魁北克省产生的。

1965年,全世界第一条735千瓦高压线投入使用。它从魁北克省北部的马尼克-乌塔德水电站通到魁北克城地区和蒙特利尔。这项由魁北克省工程师让-雅克.阿尚博(Jean-Jacques Archambault)发明的技术使开发魁省西北部和东北部水电资源的设想成为现实。

魁北克省舍尔布鲁克大学从几年前开始设立了阿尚博奖学金,面向电力工程专业的大四学生。

参考资料 :

Le transport de l’électricité au Québec (Hydro-Québec)

Biographie de Jean-Jacques Archambault (ieee Canada)

Bourse Jean-Jacques Archambault (Université de Sherbrooke)

第一部分: 第二节

医学

胰岛素和班廷

胰岛素与其说是一项发明,不如说是一项发现。但是它的意义非常重大。

弗雷德里克.班廷(Frederick Banting)在1921年发现了用于治疗糖尿病的胰岛素。1922年,这个发现第一次拯救患者的生命。

多年来,科学家们一直相信一种胰腺分泌物可以预防糖尿病,但是没人能够成功提取。

1921年夏

这一年夏天,多伦多大学的一个研究小组开始用班廷建议的一种新方法来进行实验。

胰岛素被认为是医学史上最重大和最有争议的发现之一。1923年,班廷和同事约翰.麦克劳德(John Macleod)获得诺贝尔生理学与医学奖。

(Archives, Radio-Canada)

参考资料 :

Découverte de l’insuline (Encyclopédie canadienne)

Médecins canadiens célèbres (Bibliothèque et Archives Canada)

匆匆一瞥 : 医学史上几件事

1930年: 癫痫治疗在蒙特利尔

“怀尔德.彭菲尔德(Wilder Penfield)是一位优秀的外科医生和学者,但同时也是一个品格极为高尚的人。”

乔治.匹克林爵士(Sir George Pickering), 剑桥大学医学院皇家教授

彭菲尔德医生创办了蒙特利尔神经科学研究所。他首创用外科手术治疗癫痫。这种方法被称为“蒙特利尔技术”。

参考资料 :

Wilder Penfield (1891-1976) (Université McGill)

Médecins célèbres au Canada (Bibliothèque et Archives Canada)

Wilder Penfield (Historica Canada)

Wilder Penfield, pionnier de la neurochirurgie épileptique (hinnovic.org)

1945年: 小儿麻痹疫苗: 加拿大的贡献

多伦多大学康诺特实验室的雷蒙德.帕克博士(Raymond Parker)发现了一种化学营养物,细胞可在其中生长和复制。他的研究成果推动了小儿麻痹疫苗的研发。

参考资料 :

Création des Laboratoires Connaught (SANOFI Pasteur)

Médecins célèbres au Canada (Bibliothèque et Archives Canada)

1951年 : 加拿大的心脏病治疗有了革命性进展

霍普斯医生(John Alexander “Jack” Hopps)研制出第一台体外心脏起搏器。它可以用电流刺激患者的心肌。

参考资料 :

Médecins célèbres au Canada (Bibliothèque et Archives Canada)

John Hopps and the pacemaker (BC Medical Journal)

Meet the Canadian engineer who casually invented the pacemaker (CBC Archives)

Biographie – John Hopps – Ingénieur (Futura Santé)

1956年 : 攻克霍奇金淋巴瘤

维拉.彼得斯(Vera Peters)医生的研究为霍奇金淋巴瘤化疗铺平了道路。这种淋巴细胞癌变过去被视为绝症,今天的治愈率达到90%。

参考资料 :

« Elle a laissé des pistes à ses remplaçants pour leur montrer le chemin » (Temple de la renommée médicale canadienne)

Vera Peters, pionnière en oncologie psychosociale (science.ca)

Médecins célèbres au Canada (Bibliothèque et Archives Canada)

How Vera Peters revolutionized treatments for Hodgkin’s breast cancer (CBC)

1967年 : 小孩子不能碰!

亨利.布罗 (Henri Breault) 医生设计的儿童安全药瓶在安大略省温莎市投入使用后,当地的儿童中毒事件减少了90%。

“1957年,布罗医生被任命为主宫医院儿科主任和新建的中毒预防中心的负责人。他每天都会接触到因误吞药物(当时的阿司匹林药瓶非常容易打开)或其他危险家庭用品而中毒的小患者。由于他的不懈努力,政府终于规定药品必须使用儿童安全药瓶。这项措施使许多孩子免于药物中毒。” (引文:加拿大医学名人殿堂。肖像:蒂卡姆西市)

参考资料:

« Sa campagne de prévention des empoisonnements a permis de sauver bien des vies » (Temple de la renommée médicale canadienne)

Dr Henri Breault (Ville de Tecumseh)

第一部分: 第三节

航空

讲到加拿大在航空领域的贡献,出现在人们脑海里的首先是著名的庞巴迪水陆两栖飞机和命运多舛的阿弗洛飞箭战斗机。

阿弗洛公司的CF-105飞箭战斗机

你可能会说,以讲述自己的失败来开始一个故事,这算是”加拿大风格“。但这是怎样的一个故事啊!

1959年2月20日

这一天,加拿大总理约翰.迪芬贝克(John Diefenbaker)取消了加拿大最雄心勃勃的飞机制造项目:阿弗洛公司的CF-105飞箭战斗机 。

消息一出,阿弗洛公司总裁克劳福德.戈登(Crawford Gordon)立刻宣布解雇在飞箭制造厂和奥伦达引擎制造厂工作的1万4千名员工。

他们当中的一些工程师去了美国和英国,后来参与了美国航天项目和协和式客机的设计。

今天?

一些历史学家认为,阿弗洛飞箭战斗机项目被腰斩标志着加拿大集体思维的一个转折点。在很长时间里,我们从一个有能力实现自己梦想的国家变成了一个不能实现自己梦想的国家:“Going from a ˝can do˝ nation to a ˝can’t do˝ nation. ”

直到今天,当一个大项目遇到阻碍或一个高端企业可能被外资收购时,加拿大人还会提到飞箭战斗机的历史。

“迪芬贝克政府给出的理由是,拦截机的时代已经结束,它可以被导弹取代。这是官方版本。” 马克-安德烈.瓦利盖特(Marc-André Valiquette), 著有《一个梦想的破灭,加拿大阿弗洛公司和CF-105飞箭战斗机的悲剧》

其他原因?

“飞箭的悲剧是一系列因素导致的:阿弗洛公司高层的傲慢,不知道自己要什么的空军,毫无勇气的政府,毫无经验的国防部长。我想说的是,阿弗洛本该完成装配线上的32架飞机并让它们升空的…… 这是一群业余水平的人!这个项目之所以失败,是因为决策者的不专业。” 马克-安德烈.瓦利盖特

根据加拿大皇家空军总参谋部的命令,五架已经完工的飞机和装配线上的飞机全部被摧毁,成为一堆废铁。

加拿大航空工业花了三十年才恢复元气。

纪录片《阿弗洛飞箭》(英语)

参考资料 :

Les archives photo de l’Avro Arrow (avro-arrow.org)

Presque 60 ans plus tard, une nouvelle quête de l’Avro Arrow dans les eaux du lac Ontario (Radio Canada International, français)

Les dossiers Avro Arrow de Marc Montgomery (Radio Canada International, anglais)

庞巴迪水陆两栖飞机

这种飞机在世界各地都被称作Canadair,只有在自己的老家除外。在加拿大,它们被根据功率和装载量的大小被称为CL-215或者CL-415。

首先是名字

Canadair最早是一家制造民用和军用飞机的独立公司,曾做过数家业内企业的子公司。

现在该公司是庞巴迪的一部分(里尔喷射机,C系列,挑战者,CRJ系列,Q系列)。

庞巴迪水陆两栖飞机CL-215和CL-415

庞巴迪水陆两栖飞机多用于预防或扑救森林火灾。它可以从高空喷水,水里可掺防火剂,淋湿的植被因此披上一层有阻燃功能的薄膜。在夏季,春末或初秋,它可以在恶劣的天气里(高温,20结以上风力,30毫米以下土壤含水量)满载起飞,进行监控飞行。

参考资料:

Petite historique du bombardier d’eau CL-215 (Bernard Dumas, perso)

Avion légendaire: le fameux Canadair jaune et rouge (Avions légendaires)

Un concept canadien pour combattre les incendies de forêt (Radio-Canada)

第一部分: 第四节

雪和冬季

雪鞋

“白人总是想把雪铲走或是绕过去,而印第安人总是想找到在雪地上行走的最好方式,并和大自然和谐相处。” 印第安人代代相传的话

雪鞋是加拿大的发明吗?

首先应该说不是的。考古发掘在俄罗斯北部直到前南斯拉夫的多种文化中都找到用于在雪地上行走的“鞋外鞋”。

不过,根据一个越来越令人信服的假设,最早来到美洲大陆的人类是靠雪鞋穿越白令海峡的。

数百年来,雪鞋是北方居民的第一生活必需品。无论是猎捕野兽还是转地放牧,雪鞋都必不可少。

在法语里雪鞋为什么和球拍同名?

这里要说的仍然是一个假设。

第一批法国拓荒者在1604年到达新法兰西后,觉得这种奇怪的鞋子很像玩“掌球”时用的球拍,因此用了同一个词来称呼它。掌球是现代网球的前身。

原住民的雪鞋是以特殊的方式,根据需要和各地区的不同条件来制作的。

直到法国拓荒者来到北美将近250年以后,雪鞋才引起了一群加拿大冬季运动爱好者的注意,开始从生存方式和冬季出行工具演变成一种体育和娱乐活动。

雪鞋爱好者俱乐部由此诞生。

第一家雪鞋爱好者俱乐部1840年在蒙特利尔市由一些英裔市民建立,名叫“蒙特利尔雪鞋俱乐部”。

三年后,该俱乐部开始在圣皮埃尔河上组织年度比赛。这条河位于蒙特利尔市现在的威尔顿区。

接下来,就是雪鞋的现代史了。

参考资料 :

Histoire de la raquette (GV 1959)

Héritage amérindien des raquettes à neige : de la nécessité à l’agrément (Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française)

Raquette à neige (Planète castor)

除雪机

“在冬天里开路,清除积雪,这确实是我们文化特性的组成部分。” 塞尔日.布沙尔(Serge Bouchard),人类学家和电台主持人

积雪达到10公分的时候,我们拿出了雪铲。15公分的时候,我们还是用铲子解决。但如果每隔四、五天就要铲一回,我们就会开始咒骂下雪天,然后去雇人铲雪,或者去买一台除雪机。

除雪机对许多加拿大人来说属于基本工具,和夏天的割草机一样必不可少。除雪机有不同的规格:个人用,家庭用,工业用,市政用等等。

正式名称

在魁北克省。除雪机被称作“souffleuse à neige” »,或者更简单,就叫“souffleuse”。

这也是魁北克省机动车管理局,加拿大交通部和北美除雪机行业使用的官方称谓。

如同冰球一样,欧洲人对除雪机也有不同的叫法。在法国,除雪机是“fraise à neige”,“fraise de déneigement”或者“fraiseuse”。

“fraise”在这里的意思不是草莓,而是“滚刀”。这些地区的人显然是以除雪机的除雪方式来命名它的。

所有的除雪机都是用一根蜗杆把积雪推到机器的出口。

家用除雪机 (Photo : Radio-Canada/Yvon Thériault)

目前99%的除雪机都是用汽油。但是电动除雪机已经开始悄悄进入市场。

参考资料 :

Arthur Sicard, inventeur de la souffleuse à neige (Archives de Montréal)

Il y a 137 hivers (Article de 2013) naissait l’inventeur de la souffleuse (La Presse)

Les chasseurs de neige (Radio-Canada)

关于除雪机发明者的纪录片《Souffleur de neige》(Manuel Barbeau Lavalette)

雪地摩托,阿尔芒.庞巴迪的冒险

提起魁北克,我们想到的是广阔的空间,水电项目,圣劳伦斯河,等等。魁北克省也在环境,新移民融入,教育和男女平等上面临新的挑战。

总之,这是一个有着自己的价值观,自己的成功,优势和缺陷的现代社会。

在约瑟夫-阿尔芒.庞巴迪(Joseph-Armand Bombardier)眼中,冬季的重要性甚至超过自然。他把冬天视为自己生活的组成部分。在这方面,他无疑和本地最卓越的人物比肩,例如路易-约瑟夫.帕比诺(Louis-Joseph Papineau),泰莱丝.加斯格兰(Thérèse Casgrain), 菲利克斯.勒克莱克(Félix Leclerc),热内.雷维克(René Levesque)和莫里斯.里沙(Maurice Richard)。

以他坚持让家族掌管公司的坚决,以他开创一家利润丰厚的公司并让它一直适应新市场的能力,我们在某种程度上可以说,约瑟夫-阿尔芒.庞巴迪不仅是魁北克商业化社会的先驱者,也是它的启发者。” 雅克.南戴尔(Jacques Nantel),蒙特利尔商学院教授

参考资料:

Joseph-Armand Bombardier et les précurseurs du Québec inc. (Jacques Nantel/Fondation Lionel-Groulx)

Musée de l’ingéniosité J.-Armand Bombardier

Joseph-Armand Bombardier et son autoneige ont changé nos hivers (Radio-Canada)

Fondation J. Armand Bombardier

电视剧《Bombardier》上集,下集

第一部分 : 第五节

饮食烹饪

花生酱

加拿大孩子离不了花生酱,甚至有些大人也离不了。那里面有他们的童年回忆。1884年,蒙特利尔药剂师马塞勒斯.吉尔莫.埃德森(Marcellus Gilmore Edson)发明了这种吃花生的方式。

他在同一年为自己的发明注册了专利,将其称为“Gelatinous Peanut-Flavored Sandwich Enhancing Goo ”。

这么复杂的名字怎么翻? “让三明治更美味的花生口味胶质糊状物“!!!

唔……真说不准。

由于这个名字实在没什么吸引力,他最后将它改成”花生酱“。

他在几年后不幸去世,孤单且身无分文。

94%的加拿大人家里至少有一罐花生酱。

参考资料 :

Le beurre d’arachide, une invention québécoise? (Culture des futurs)

On craque pour le beurre d’Arachide (La Presse)

Et une chanson surréaliste sur le « beurre de peanut »

加拿大培根肉

多伦多特产,豌豆粉培根肉三明治。 (CBC)

豌豆粉培根肉实际上是玉米面裹猪肉。这种肉食在其他地方被称作加拿大培根肉。传统的培根肉用料是猪腹肉,但是加拿大培根肉用的是用盐水腌过的猪里脊,外面裹上一层玉米面。上个世纪初,加拿大向发生猪肉荒的英国出口猪肉。当时为了保鲜,出口商在猪肉上裹一层黄豌豆粉。但是随着时间流逝,玉米面逐渐取代了豌豆粉。

参考资料 :

Le peameal bacon (L’épicerie, Radio-Canada)

Le sandwich au peameal bacon. Un incontournable de Toronto (curio.ca)

Le peameal bacon de Toronto. C’est la forte présence des boucheries qui travaillaient le porc qui a valu à Toronto le surnom de Hogtown

枫糖浆

法国探险家雅克.卡蒂埃(Jacques Cartier)在1534年第一次登上北美大陆时,就听说这里有一种“味道甜美柔和的汁液”。当地人用斧子划开树干,它就会流出来。这是枫树汁最早见于欧洲人的文字记载。

枫糖几乎配什么都是美味,甚至可以配花生酱。除此以外,我们不需要再说什么了吧。

法语视频《枫糖史:从起源到今天》(Érable Québec)

参考资料 :

Fédération des producteurs acéricoles du Québec

Si l’histoire de l’érable m’était contée (Érable du Québec)

Selon des chercheurs québécois, le sirop d’érable combat les infections tenaces (Radio Canada International)

Retour aux sources : des jeunes Autochtones apprennent l’art du sirop d’érable (Radio-Canada)

Un portrait des Québécois à travers le sirop d’érable (Radio-Canada)

奶酪肉汁薯条

奶酪肉汁薯条可以算是最奇怪、最有特色的加拿大传统食物之一。这多亏了魁北克省。

但是它最早出现在魁北克省的哪个地方,争议却着实不小。该省好几个市镇和村庄都自称是它的发源地。唯一可以证实的,是它出现于上世纪五十年代。

顾名思义,奶酪肉汁薯条就是在炸好的薯条上浇上加了胡椒粉的肉汁,以及大量奶酪凝块,即未经挤压的新鲜切达奶酪。

或者,就像魁北克歌手米歇尔.里瓦尔(Michel Rivard)的角色Drobny Orobné所说的那样(出自专辑: Bonsoir, mon nom est Michel Rivard et voici mon album double, 1985)。

“炸土豆加肉卤,再加上一种正在融化的不明物体,这像什么呢?” Drobny Orobné

参考资料 :

Où manger de la poutine partout dans le monde, partie 1 – l’Amérique (La vraie frite belge à l’accent québécois)

Où manger de la poutine partout dans le monde, partie 2 – L’Europe (La vraie frite belge à l’accent québécois)

La semaine québécoise de la poutine se répand d’Australie au Brésil en passant par la France (Radio Canada International)

Une école québécoise pour apprendre à faire de la poutine (Radio Canada International)

La poutine, son origine, son rayonnement (Radio-Canada)

在这一节里,我们还可以加上中国派,龙虾热狗,纳乃莫条,河狸尾和爱德华王子岛的土豆巧克力蛋糕。

用土豆做巧克力蛋糕?

马铃薯种植是爱德华王子岛的支柱产业之一。对岛上居民来说,种土豆已经不仅仅是一种经济活动,而是一种生活方式。因此当地的饮食烹饪受此影响也就毫不奇怪了。如果你想试试用土豆做巧克力蛋糕的话,这里是做法。

另外,如果不提一下夏威夷披萨,加利福尼亚寿司卷和血腥凯撒鸡尾酒的话,我会自责的。

你没有看错,别管这些名字,它们都是加拿大首创的!

第二部分

第二部分 : 第一节

发明家谈发明

丹尼尔.帕盖特(Daniel Paquette)坦率地承认,他一直都喜欢为日常生活中所遇到的问题寻找答案。“我天生就喜欢发明创造。”

在蒙特利尔市警察局工作多年后,帕盖特退休了。我们可以从一个岗位上或一种职业生涯里退休,但是无法从一种热情里,或一种看待世界的方式里退休。

他因此和妻子雅娜.莫兰(Jeanne Morin)一起成立了发明馆。莫兰不仅是妻子也是同伙,他喜欢叫她“我的雅娜”。发明馆帮助独立发明者和小公司申请专利,包括起草专利申请,把它们提交给加拿大、美国和其他国家的相关机构。

在接受采访时,他以自己设计的伸展臂为例,把说服别人相信自己的发明有用的挑战称为”战斗者的历程“。伸展臂安装在校车前方(下图中车头保险杠上的黄色横杆),用来保护孩子们的安全。

帕盖特的发明之一,校车车头的伸展臂。 (Photo: Transport Canada)

如他自己所说,“我下意识地喜欢发明创造。“ 发明家是天生的吗?

发明馆的宗旨是在常规专利机构外提供另一种选择。帕盖特在采访中对此作了更具体的介绍。

尽管很难、甚至不可能给发明家的”基因“下定义。但是热爱发明的人有一个共同点,那就是脑子里只有他的发明,日思夜想,全年无休。和一个发明家相处困难吗?

发明馆创办者和总裁帕盖特在加拿大国际广播电台接受采访:

参考资料 :

Brevets (Gouvernement du Canada)

Le guide des brevets (office de la protection intellectuelle du Canada)

Brevet (Réseau Entreprises Canada)

第二部分 : 第二节

再次匆匆一瞥作为结语

纯为乐趣补充几项

IMAX电影: 1968年

上个世纪60年代,三个加拿大人开启了IMAX电影项目。1967年蒙特利尔世博会期间,格莱曼.弗格森(Graeme Ferguson),罗伯特.科尔(Robert Kerr)和罗曼.克罗伊特(Roman Kroitor)三位导演的电影在多个巨型银幕上放映,大受欢迎。受到这次成功的鼓舞,他们成立了IMAX公司,后来改进了技术,发明了只用一台放映机的新方法。

“我没有失败,我只是找到了一万种行不通的办法。” 爱迪生(Thomas Edison)

下面是几种行得通的加拿大发明创造。

超人 – 1932年由加拿大画家乔.舒斯特(Joe Shuster)和美国作家杰瑞.西格尔(Jerry Siegel)创造。

篮球 – 1891年由詹姆斯.奈史密斯(James Naismith)发明。

无线电对讲机 – 1942年由唐纳德.L.兴斯(Donald L.Hings)和阿弗莱德J.格罗斯(Alfred J.Gross)发明。

雾角 – 用于大雾天气里向过往船只发出警告。1854年由罗伯特.福尔斯(Robert Foulis)发明。

声纳 – 也是由范信达发明。

冰球守门员面罩 – 1959年由蒙特利尔市加拿大人队守门员雅克.普兰特(Jacques Plante)发明。

即时回放 – 实况转播体育比赛时必不可少。这项技术最早是加拿大广播公司(CBC)1955年在转播枫叶队比赛时开始使用的。

棋盘问答游戏 – 1979年由克里斯,哈尼(Chris Haney)和斯科特.艾伯特(Scott Abbott)在参加派对时发明。

Pablum – 幼儿食品。1930年由弗雷德里克.蒂斯代尔(Frederick Tisdall),西奥多.德雷克(Theodore Drake)和艾伦.布朗(Allan Brown)发明。

碱性电池 – 1954年由刘易斯.尤里(Lewis Urry)发明。

垃圾袋 – 1950年由哈里.瓦西里克(Harry Wasylyk)发明。

油漆滚筒 – 1940年由诺曼.詹姆斯.布雷基(Norman James Breakey)发明。

树脂玻璃 – 1931年在麦吉尔大学的一个实验室里问世,由威廉姆.查默斯(William Chalmers)发明。

56K调制解调器 – 1996年由布伦特.唐森德(Brent Townshend)发明。

Java语言 – 詹姆斯.高斯林(James Gosling)。

黑莓手机 – 麦克.拉扎利迪斯(Mike Lazaridis)。

当然还有加拿大臂,国际空间站上使用的远程控制机械臂。.

最后, 下面这项发明肯定不会被载入发明史。

蒙特利尔市的牛仔裤厂家Naked &Famous Denim推出了一种售价150加元的牛仔裤。它的面料里被加进了微型香味胶囊,用手轻轻一摸就会散发出覆盆子的气味。

好,我们的加拿大发明创造史就先讲到这里吧。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada