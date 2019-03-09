人工智能在创业公司里已经成为必备的要素。Photo by Lee Campbell on Unsplash

据伦敦风险投资公司MMC调查，欧洲40 %的“人工智能初创公司”实际上不使用人工智能

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 9 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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人工智能是当今科技领域最热门，也是最常被误用的术语之一。这项技术已经成为在投资市场上让自己变得受欢迎的方式。

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许多初创公司只想利用人工智能来进行炒作，实际上公司核心业务没有多少实质人工智能应用。

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根据伦敦风险投资公司MMC的调查，40 %被归类为人工智能公司的欧洲初创公司实际上并没有在其业务“重要”的方面使用人工智能。MMC对13个欧盟国家的2830家人工智能初创公司进行了研究得出结论，他们审查了每家公司的“活动、重点和资金”。

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“人们假设和认为是人工智能公司的公司可能不是真的利用AI。 “MMC调查报告

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互联网.com类似的人工智能掘金

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现在的人工智能热潮让人们回忆起互联网初期的.com狂热。似乎只要在任何产业后面加上.com就能获得投资者的青睐。大量资金疯狂涌入。

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“在40 %的案例中，我们找不到人工智能的证据，”MMC研究负责人大卫·凯尔纳( David Kelnar )在接受《福布斯》采访时说，他编写了这份报告。凯尔纳说，这意味着“人们认为是人工智能公司的公司可能不是真的。”

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正如福布斯所指出的，声称这些初创公司是“人工智能公司”并不一定来自公司本身的定义。第三方分析网站通常负责分类。

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但是该报告的发现表明，如果公司被错误分类，他们有明显的动机不说实话。“人工智能”一词对投资者来说显然是一种讽刺，MMC发现声称在人工智能领域工作的初创公司比其他公司吸引了15 %到50 %的资金。

调查显示，每12家初创企业中就有一家将人工智能作为其产品或服务的一部分，高于大约六年前的每50家。与此同时，大约12 %的大公司在其业务中使用人工智能应用程序，高于去年的4 %。

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简单人工智能应用，不涉及核心业务

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MMC的报告还发现，当公司确实部署了人工智能和机器学习时，水平通常非常一般。接受调查的初创公司使用人工智能的一些最流行的方式包括聊天机器人( 26 %的公司)和欺诈检测( 21 % )。

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在这两种情况下，很难准确判断这项技术对客户有多大好处。聊天机器人对话通常很烦人，它可以作为一种方式来降低人类客户支持的成本。虽然欺诈检测对客户和企业都很有用，但它更多的是一项辅助服务，而不是一个中心卖点。

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当企业应用人工智能时，他们通常会将它用于视觉识别、技术到语音合成或做出预测和决策。虽然这给商业带来了诱人的前景，也让人工智能在投资者中流行起来，但许多人仍然不确定人工智能是如何工作的，或者是如何定义的。对于一些初创公司来说，这可能是一个优势。

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“在40 %的案例中，我们找不到人工智能的证据”

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人工智能终将无处不在。Photo by Alex Knight on Unsplash

数据是人工智能的粮食，需要时间积累

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对于初创公司而言，最大的短板是缺乏数据。而数据是优秀人工智能的粮食。没有大量，甚至海量的数据，难以训练真正有用的人工智能产品。

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说白了，现在人工智能就是 计算 + 统计学。而数据就是里面真正让人工智能有血有肉活起来的要素。

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除了完全不用人工智能的初创公司外，还有些使用人工智能，但是由于数据或者技术能力不够不能训练真正有用人工智能产品的公司。在这样的公司，人工智能界面的背后往往是大量真正的人工在做着主要的业务。

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但是并不是说这样的初创公司就是骗人或没有未来。随着时间的迁移，积累大量的数据才是背后最大的动力。

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看回到互联网.com时代，人工智能也会和互联网一样最终真正渗透到所有的行业。真正使用人工智能的公司不见得就是最后的赢家，而是那些懂得商业规则和市场的才能获胜。

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正如我们从人工智能小工具的激增中了解到的那样，仅仅因为某些东西说它是人工智能，并不意味着它实际上是或者甚至使用了人工智能。

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人工智能是一个包含多种技术的术语，显然，它包含了大量的炒作。

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