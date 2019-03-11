萨省一个小镇2018年拆除了一个已不安全的教堂（Pauline Bear/CBC)

加拿大日益走向世俗社会，今后10年将失去9000座教堂

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 11 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大一个致力于保护旧建筑的慈善机构“加拿大全国信托基金”预计，在今后十年的时间里，全加拿大将再有9,000个宗教场所消失，约占所有宗教建筑的三分之一。

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在乡村地区，随着当地人口年龄的增长或迁移，信众不断萎缩。在城市中，社会的日益世俗化和新的信仰出现，也是去教会的人不断减少。即使有些新移民加入到教会活动中，但坐在长椅上的人数仍在减少。这也导致教会的收入减少，而旧建筑所需的维护成本不断上升，因此使许多教区不堪重负。

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在2009年，加拿大全国的教会组织总共拥有27,601座建筑，包括教堂、培训机构或活动场所。从那时到现在的10年间，不断有宗教建筑关闭、废弃、出售或拆除。

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在加东，新不伦瑞克省东部的天主教教区有53座教堂，如果再无法找到资金来源，其中20个会关闭。

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蒙特利尔北圣·杰罗姆教区的54座天主教堂，有30几座面临关闭的危险。当地教会正在权衡关哪座，保留哪座？

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萨省一个空了25年的教堂幸运地被改作录音棚(Katie Toney/CBC)

在西部草原省份，一些小城镇的教堂已经挂出代售的牌子，寻找买主。例如萨斯克彻温省的Govan镇，7个教堂中已有五个关闭，只有路德教和天主教会的两座还偶尔开放举办葬礼。

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在“加拿大全国信托基金”慈善组织中有一个专门负责旧建筑保护和维修的部门，主管罗伯特·帕乔特说，现在几乎在全国的每个社区都有旧的宗教建筑物被拆除。他说：“有人认为这是一种危机，我也同意。因为这会影响到我们每一个人。我们失去的不仅仅是漂亮的、历史悠久的建筑物，还有宗教场所所提供的那种社区归属感。教堂不仅有星期天的祷告，还用于童子军的活动、社区会议、婚礼和葬礼，钢琴课， 甚至关照无家可归者的活动”。

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帕乔特说：“那不仅仅是一个建筑物。它要比通常的遗产建筑更具价值。宗教场所是一个地方几代人的社区生活中心，扮演者社区枢纽和社区服务的角色”。

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该组织近年来与多伦多一家名为Faith＆the Common Good的非营利机构合作，为会众举办培训课程，讨论如何制定物业决策，为宗教或社区拯救教堂，以避免拆除。

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将教堂变成共享空间以避免关闭的命运

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一些教会也看到了目前的形势，并采取措施调整他们的建筑物用途，以便他们能以自己的方式付账单。

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加拿大“全国信托基金”慈善组织主管Robert Pajot到渥太华市西区的的圣公会教堂与女牧师Victoria Scott商议保护教堂的办法(Max Paris/CBC News)

在渥太华市西区的的圣公会教堂，星期天早晨仍在举办礼拜活动。女牧师维多利亚•斯科特（Victoria Scott）表示：“这里是渥太华城市的一个角落，重要的是我们要继续在这里，彼此相爱和关心”。但她同时也说，教会因面临经费紧张，无法制定长期计划。只能维持一年是一年。

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它能坚持到现在是因为从80年代后期开始， 就预见到了信众会进一步减少的挑战，于是缩小规模一半，拆除的部出售给房地产公司盖了公寓楼。缩小了一半的教堂内也取消了固定长椅，以便于社区租用开展多样的活动。它的地下室由St. Luke’s Table慈善组织使用，它在白天为边缘人群提供食品并支付教堂的电费。

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在蒙特利尔，基督教圣公会牧师格雷厄姆·辛格（Graham Singh）与一个马戏团合作，让教堂成为杂技演员的排练场，同时帮助支付账单。他还倡导创办了一个新的慈善机构，将魁北克的100座历史悠久的教堂建筑物改造成社区中心。

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更多的教堂则从宗教转向世俗用途，如艺术画廊、音乐厅、图书馆、社区中心，甚至微型酿酒厂。除非是那些年久失修太严重的，就没办法只能拆除了。

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将教堂改成住宅的Will and Victoria Sutherland (Bonnie Allen/CBC News)

在老建筑里创造新生活

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在萨斯克彻温省里贾纳以东的Indian Head镇，以前曾有11个教堂和教会建筑。现在只有四个仍在运作。

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原来的圣公会教堂难以为继，有人建议用作仓库。但一对夫妇买下了它，改造成了有四个卧室的住宅。改造工程包括更换37个窗户，更新取暖炉。女主人维多利亚说： “改建刚完工时，有人开车从门前开过，看到我们就会喊一嗓子‘干的不错’。到现在仍有人来敲门，说是在这个教堂结的婚，要进来看看。我就让他们进来。他们与这个建筑有感情上的联系。我们很骄傲把这座建筑保留下来”。

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帕乔特说，每当有老教堂被拆除时，他总会感到悲伤。他说，这些教堂装载着信众的情感和信仰，我们必须敏感地处理它的用途。在关闭一座教堂时，我们总会尽力说服信众，或者在旁边再建一座小教堂。

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埃德蒙顿市的Westmount Presbyterian教堂于2013年决定拆除旧建筑，在原址上建起了一座16个单元的经济适用住房，就在旁边又建造了一个小教堂和日托中心，并得到当地慈善组织的支持。

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