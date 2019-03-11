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薪资满意度调查显示，绝大多数加拿大人对资酬不满意

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 11 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大一项薪资满意度调查显示，超过一半的加拿大人对他们的工资不满意，希望在2019年要求加薪。

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民意调查公司Censuswide受加拿大就业网站Indeed Canada委托，在一月中旬用随机抽样的样本在线访问了1000名加拿大人，结果只有13％的受访者对目前的工资水平感到满意。这比一年前的17％有所下降。而有超过一半的受访者（53％）希望今年要求加薪。

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目前，加拿大的失业率正处于历史上最低时期。去年11月的失业率只有5.6%，是40年来的最低点。而2月份又增加了56,000个就业岗位，远远超过经济学家的预期。

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但就业市场数据显示，截至到2月底，过去一年的工资平均增长幅度仅为2.3％，尽管比1月份的1.8％要好一点，但总体上来说仍没有跟上通货膨胀的步伐。

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此次调查的大多数受访者表示，他们上次是在大约一年半前收到加薪的; 而14％的人表示他们的工资从未改变。平均来看，大多数加拿大人希望自己每年的薪水能增加1.2万元。而千禧一代2534岁的人中，有58%说计划在2019年要求加薪。

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Indeed Canada的总经理Jodi Kasten (Indeed Canada/CBC)

Indeed Canada的总经理乔迪·卡斯滕（Jodi Kasten）说，就业增多并不意味着大多数人都能找到高薪工作。“随着价格上涨和生活成本 – 特别是大城市住房成本上涨，参加工作不久的年轻人感受的压力最大，因为他们起薪相对较低，还要偿还学生贷款”。

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调查后的统计结果显示，男性想要求加薪的比例高于女性， 要求加薪的幅度也高过女性。44％的男性受访者表示他们希望加薪6％至10％，而希望加薪的女性只有35%， 且其中6成希望的加薪幅度不超过5％。下图显示要求加薪幅度不超过5%的男性只占45%。

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经济学家托尼·博内恩（Tony Bonen）是渥太华非营利性研究机构“劳动力市场信息委员会”（LMIC）的科研主管。他说，按照通常的经济理论，失业率处于“历史低位”说明劳动力市场相应紧张，那意味着工资增长速度加快。可现在却没有发生，这与八、九十年代有些不同。至于原因，现在还不是很清楚。可能与全球市场变化有关，例如中国经过多年的高速发展，现在经济增长放缓。还有就是加拿大的工作流失率较低，劳动力的老龄化也抑制了平均工资增长。再有就是没有任何杠杆政策促进工资水平的提高。例如加拿大有15％的自雇者；有40％的雇员在少于100人的小公司工作， 这些公司大多缺少加薪的灵活性。

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卡斯滕还建议那些计划要求加薪的人明智地提前做好计划，并准备在绩效考核周期之前与经理讨论此事。接下来，他们应列出自上次加薪以来所取得的成就，例如承担了更多责任和项目，或取得的新业绩。

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