温哥华警方谴责将高楼房顶当滑梯，玩危险游戏， 还发视频

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温哥华警方针对社交媒体上的一段视频发出谴责和警告。该视频里一名男子在市中心高层建筑的屋顶上， 把金属屋顶当滑梯，从高处下滑，到房檐边上停下。

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警方还不清楚录制视频的确切时间，但了解到它曾在1月份时发布到Instagram上，并且这个星期再次发布到Reddit上。可能的原因是上周五这段视频被Instagram网站删除了。

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此视频是站在大厦屋顶的最高处拍摄的，被摄对象坐在屋脊处，从上往下滑，由摄像者记录这一极其危险，甚至可以令一些观众心跳骤停的视频。而当事人从中获得刺激的快感。

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从视频中显示的周边建筑物看，这个视频是在煤港（Coal Harbour）附近的屋顶上拍的。

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温哥华警官杰森·杜塞特（Jason Doucette）说，这种冒险行为可能会导致严重的伤害，因此也可能会被刑事起诉。警局的声明中说：“屋顶非常危险，到屋顶上可以被视为犯罪行为，因为大多数是非法攀爬上去的，也是恶作剧”。



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警方已经查出那座建筑由FirstService Residential管理，是一栋住宅楼。公司目前还没有就有人在楼顶上玩危险游戏的事作出回复。

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警方要求任何目睹和知道这种犯罪行为的人与他们联系，并说这种在屋顶上滑玩的恶作剧不仅会伤害本人，也会造成对其他人的伤害。包括万一控制不住掉下去，还要动用消防车救援。

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非法攀爬高层建筑在很多国家都被禁止。2017年7月，两名美国男子就因企图攀上狮门大桥被控罪。

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