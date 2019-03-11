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埃塞俄比亚客机坠毁，机上有 18 名加拿大人

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期一 11 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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埃塞俄比亚和中国等国家已经暂时停飞所有波音 737 Max 8飞机。

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157人遇难

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星期日（3月10日），埃塞俄比亚航空公司的一架飞往肯尼亚内罗毕市的波音 737 Max 8 客机在起飞6分钟后坠毁，造成 157人死亡，其中包括 18 名加拿大人。

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(Baz Ratner/Reuters)

加拿大广播公司报道说，遇难者中，除加拿大公民外，还有埃塞俄比亚、美国、中国、意大利、法国、英国、埃及、德国、印度和斯洛伐克等国家的公民。

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联合国失去了至少 21 名在联合国不同机构工作的人员。

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事故发生后，波音公司的专家小组已经前往坠机现场，协助埃塞俄比亚当局进行调查。

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5个月内第二起空难

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这是 5 个月内波音 737 Max 8 发生的第二次空难事故，使其可靠性受到质疑。

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去年10 月29 日，波音 737 Max 8 在印度尼西亚起飞后几分钟坠毁，造成 189 人死亡，找到的黑盒子显示，飞机的速度表有问题。

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MAX 8 是世界上最畅销的波音 737 机型的最新版本。

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(Boeing)

埃塞俄比亚、中国、印尼等国均停飞此机型

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埃塞俄比亚航空公司发言人 Asrat Begashaw 表示，尽管目前还不知道是什么原因导致这架新飞机在晴朗的天气条件下坠毁，但已经决定将该公司剩下的 4 架 737 Max 8 飞机暂时停飞。

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埃塞俄比亚航空公司原来有 5 架 737 Max 8，并正在等待另外 25 架此机型的交货。

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世界其他一些航空公司也纷纷作出同样决定。

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中国民用航空当局已经下令所有中国的航空公司暂时停飞 737 Max 8 飞机。

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Photo: Reuters / Thomas Peter

印度尼西亚宣布将其拥有的 11 架波音 737 Max 8 飞机停飞，进行检查。

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航空公司 Cayman Airways 也表示，将暂时停止使用这一机型。

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加拿大的反应

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加拿大交通部（Transport Canada）表示，目前尚未将任何飞机停飞，但将采取 “所有必要措施以确保我们的航空安全”。

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在加拿大，加拿大航空公司（Air Canada）、WestJet 和 Sunwing 都有这一机型。

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加拿大航空公司表示，该型号是安全可靠的，加航自 2017 年以来就在使用波音 737 Max 8，目前其机队中有 24 架。

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总部位于卡尔加里市的 WestJet 航空公司表示，波音 737 机队的安全性 “仍然充满信心”，WestJet 有13 架波音 737 Max 8。

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WestJet 同时表示，不会对这次空难的原因进行推测。

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航空公司 Sunwing有 4 架波音 737 MAX 8 飞机，但 该公司没有对加拿大广播公司的采访要求立即作出回复。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）和加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）都通过推特，向遇难者家属表示哀悼，并提供了热线电话号码，对遇难者家属提供协助：sos@international.gc.ca or 613-996-8885。

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（RCI with AP, CBC，Radio Canada ）

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