加拿大公园 40% 建筑物维护不善

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一份新报告称，加拿大公园管理局 （Parks Canada）下属的大约40% 的建筑物、城堡、桥梁处于不安全或无法使用的状态，需要数十亿加元的大修。

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由独立咨询机构 New Zealand-based Opus International Consultants New 进行的一项分析说，加拿大公园管理局目前的年度维修支出不足，公园管理局从2014年开始注入 30 亿加元的维修资金，现在花了大约一半。

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另外，由于气候变化带来的影响，加拿大公园还需要额外花费33亿加元。

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加拿大广播公司报道说，加拿大公园花了100万加元，委托咨询机构New Zealand-based Opus International Consultants 对公园管理局拥有的 16,618个建筑物进行评估。

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报告说，公园管理局24% 的资产被评估为处于良好状态，36% 处于可接受状态，40% 处于不佳或极差状态。

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加拿大公园管理局现在每5年评估一次其46个国家公园和171个历史遗址的建筑物、桥梁的状况。

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（RCI with Dean Beeby/ CBC）

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