一边是饭碗，一边是法律：魁北克人看SNC-兰万灵行贿案

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关于是否让被指控行贿的SNC-兰万灵公司以罚款换取缓期起诉的争议，已经把特鲁多政府架在慢火上烤了一个多月。从民调结果和媒体报道来看，该公司总部所在的魁北克省和加拿大其他省份相比，是最倾向于缓期起诉这个解决方案的。但是实地走访的CBC记者发现，魁北克人在这个问题上的态度并不是铁板一块。还是有相当数量的当地人认为，经济和就业虽然重要，但是司法公正更重要，在法律面前，大企业和普通人应该是平等的。

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法律不应该有双重标准

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德罗蒙维尔是蒙特利尔和魁北克城之间的一个中型城市。记者Simon Nakonechny在这里采访到的两位市民都赞成对SNC-兰万灵照常起诉。一个名叫黛安娜.贝吕倍（Diane Bérubé ）的退休市民说，我们确实应该保护就业岗位，但不应该不惜任何代价。“丢了工作但是能抬头做人，有时候要好过保住工作但是心怀内疚。”

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她的邻居、62岁的多利安.米寿（Dorian Michaud）也说，就业问题非常重要，但是SNC-兰万灵不能因为是大企业就得到特殊对待，“法律不应该有双重标准。”

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在魁北克城附近的雷维市，汽车经销商马塞尔.拉加斯（Marcel Lacasse）说，现在失业率这么低，SNC-兰万灵的员工如果真的失业，应该会很容易就能找到新工作。但是他也说，如果当初政府用另一种方式处理这件事的话，他也许不会反对缓期起诉的做法。

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当地自由党议员乔埃尔.莱特邦德（Joël Lightbound）承认，政府确实应该向公众更清楚地解释缓期起诉这种处理方式。不过他也表示，在他这个选区，许多人尽管相信SNC-兰万灵做了违法的事，但并不完全排斥缓期起诉。主要的考虑还是员工。他们不希望看到公司员工为几个人的行为付出代价。

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赞成缓期起诉的魁北克人更多，但未过半

由《环球邮报》委托纳诺斯进行的一项民调结果显示，有48%的魁北克人赞成让SNC-兰万灵以罚款换取缓期起诉。反对者占41%。在加拿大全国，反对者占55%，其中尤以BC省反对者比例最高，占70%。

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缓期起诉协议指的是让被告公司用交纳罚款、配合调查、按检控方要求改变公司运作方式等条件换取缓期起诉。如果被告遵守了协议的所有条件，缓期起诉最后可能变成免予起诉。英美等国的法律都允许检控方用这种方式处理企业经济犯罪案件。加拿大去年也修改了刑法，加上了关于缓期起诉的条款。

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关于这个法律选项的争议一直存在。支持者认为这可以在惩罚公司的同时不至于损害就业和经济。国际反腐组织认为司法部门可以用这种方式来处理那些主动报告和行贿限于个别员工的公司。SNC-兰万灵公司在解释为什么积极游说政府修改刑法时表示需要拥有和其他国家公司相同的法律环境才能保持国际竞争力。

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而反对者认为缓期起诉实际上是变相的“贿赂税”，让交了这笔税的公司可以逍遥法外，继续在国外舞弊行贿。有分析人士说，前司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）之所以在检察官做出最后决定前就打定主意不听总理办公室和枢密院的建议，是因为她从根本上就反对这条新加上的刑法条款。

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SNC-兰万灵如果被定罪，将在十年内不得参加联邦项目的投标。2012年以来，该公司已有数名高管先后因行贿被定罪，但都是以个人身份。

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（RCI with CBC News, Simon Nakonechny, CP）

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