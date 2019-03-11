蒙特利尔开始除雪，市政呼吁人们遵守停车规定，以免车被拖走

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在周日（3月10日）下了16厘米的大雪后，蒙特利尔将在周一 （3月11日）晚上19点 开始除雪作业，这是今冬以来的第6次除雪行动。

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蒙特利尔市政府呼吁市民注意看市政因除雪而设立的临时标志，以防自己的汽车被拖走。

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另外，居民也可以下载市政府的应用程序 Info-Neige，了解有关除雪进度的最新信息。

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市政府发言人 Philippe Sabourin 说，每次在进行除雪作业时，每天都要拖走大约 2,000 辆汽车，希望停车的人进行配合，尊重市政为除雪设置的暂时规定。

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蒙特利尔今年冬天到目前为止已经下了212厘米的雪，超过了往年的平均降雪量（210厘米）。

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（RCI with Colin Harris / CBC）

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