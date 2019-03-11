BC省儿童医院利用虚拟现实技术帮助小患者缓解疼痛感

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BC省儿童医院本月将把20副虚拟现实（VR）头戴式显示设备分发到各科，用来帮助小患者缓解紧张和疼痛感。此前已有五百多名患者在该医院的研究项目中尝试了这种方法。

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该医院的戈德曼（Ran Goldman）医生在接受CBC采访时介绍说，这项研究进行了两年，结果显示VR头显可以在医生实施治疗时大大降低患者的焦虑和疼痛感。医护人员的反馈也很好。

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大温南部白石市的贝布迪（Amir Behboudi）医生也参加了这个研究项目。像许多儿科医生一样，他早就尝试用各种玩具让小患者分心。两年前，他花40加元买了两幅简单的VR头显，又在手机上下载了一个免费的APP，让小患者在接受治疗时用VR头显体验坐过山车的感觉。但是由于他所在的医院患者人数不足以进行全面研究，他参加了戈德曼医生的团队。

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此前埃德蒙顿市和卡尔加里市也有医院利用VR头显来帮助患者。卡尔加里市Rockview医院是第一家用它来帮助患者缓解疼痛的加拿大医疗机构。卡尔加里市的斯特拉福特基金会去年资助了一个尝试用VR技术治疗老年痴呆者的研究项目。

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（RCI with CBC News, Briar Stewart, David Bell）

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