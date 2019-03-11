迫于抗议示威浪潮的压力，阿尔及利亚总统布特弗利卡宣布不再寻求连任

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在前所未有的大规模抗议示威压力下，阿尔及利亚总统布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）星期一（3月11日）宣布不会寻求第五届总统任期，但同时也宣布原定于4月18日举行的大选无限期推迟。

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81岁的布特弗利卡自1999年当选以来已经担任了二十年阿尔及利亚总统。他2月10日宣布自己将再一次寻求连任的声明使成千上万的阿尔及利亚人走上街头。抗议浪潮席卷全国，甚至波及到加拿大和法国等地的阿尔及利亚裔移民社区。蒙特利尔市的阿尔及利亚人昨天再次冒雪示威，声援国内的抗议者。

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布特弗利卡在声明中对示威者表示理解，对他们始终保持和平方式表示赞赏。他称推迟大选是为了平息民众的担忧，更快地开启阿尔及利亚的新时代。他同时宣布了一系列人事变动，包括任命新总理和增设副总理。

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一位阿尔及利亚记者在接受Radio-Canada采访时说，目前还不清楚布特弗利卡推迟大选是不是为了延长自己的第四个总统任期，或是自己指定接班人。但是他今天的声明显示抗议者至少取得了部分胜利。

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（RCI avec Radio-Canada, AFP）

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