安大略省开始讨论如何减少塑料污染， 包括禁用一次性塑料

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省已开始考虑禁止使用一次性塑料，包括塑料袋、水瓶和吸管， 并希望公众参与如何减少垃圾和一次性废物的讨论，

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府发布的讨论报告显示，安大略省每人每年产生近一吨的废物。在过去15年，只有30%的废物得到回收和用于堆肥，其余的都是送到了垃圾填埋场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府最近发布了一份讨论如何减少垃圾和废物的文件，要求公众和相关部门提出意见和建议。其中的一个问题就是，禁止使用一次性塑料是否能有效减少塑料废弃物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省环境厅长罗德·菲利普斯（Rod Phillips）说，政府目前将此视为非常开放的领域。他说： “从我们政府的角度来看，塑料污染是我们的首要考虑，特别是水域中的塑料污染”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

讨论报告称，安大略省在实施蓝箱子回收计划后，回收的塑料仅占约28％。每年有近10,000吨塑料碎屑进入五大湖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省环境保护部的项目主管基思·布鲁克斯（Keith Brooks）说，许多一次性塑料诸如吸管和塑料餐具不是必要的。禁止使用一次性塑料很有意义。就此展开讨论也很有必要。他说：“出于食品安全等原因，有些一次性使用的塑料可能难以在短期内禁止，因此要推动它们标准化和可回收比率”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环境厅长菲利普斯还说：“我们正在搜寻其他省市的经验，包括不列颠·哥伦比亚省。那里要求从生产商开始就要考虑到环境”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说也在考虑矿泉水瓶和其他塑料容器也像可口可乐等软饮料一样，出售时收瓶子押金，以鼓励人们退回给商店。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所有省民若有任何建议和评论，可在4月20日前发给省政府环境部。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada