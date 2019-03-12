停飞波音737的决定谁做、经济损失如何

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在不到半年的时间内先是狮航Lion Air载有189名乘客和机组人员的Boeing 737 Max 8，然后是埃塞俄比亚航空公司Ethiopian Airlines载有157名乘客和机组人员的Boeing 737 Max 8先后坠毁，这让一些国家的政府或者民航公司决定停飞Boeing 737 Max 8客机，也让不少民航乘客对Boeing 737 Max 8的安全性产生了疑问。

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新版Boeing 737 Max 8客机是美国飞机制造业巨头波音公司的主打机型，已经是其订单的主要来源。

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目前世界上已有350架Boeing 737 Max 8客机在许多国家的民航公司服役。

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谁做停飞决定？

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能够做出停飞某机型民航客机决定的主要有四个方面。

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一是飞机制造商。像波音或空客这样的飞机制造商在发现安全隐患时可以要求停飞其制造的某种型号客机。

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二是航空公司。在发生坠机事故后如果民航公司担心该种机型的安全性能或者是担心自己飞行员驾驶该机型的技能，则可以下令停飞该机型，直到调查清楚坠机事故原因后再解除停飞令。

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三是国家的民航安全管理机构可以下令停飞某种民航客机机型。比如在埃塞俄比亚民航公司发生Boeing 737 Max 8客机坠毁的事故后，中国政府民航总局就下令所有中国民航公司停飞Boeing 737 Max 8客机。

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四是飞机制造国的民航安全管理机构。制造Boeing 737 Max 8客机的波音公司受美国联邦航空管理局Federal Aviation Administration（FAA）的监管，FAA可以吊销或者是暂停波音公司某种民航客机机型的准飞证。

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比如，在2013年美国联邦航空管理局就曾应锂电池起火问题下令停飞波音787客机。

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在埃塞俄比亚民航公司发生Boeing 737 Max 8坠机事件后，美国联邦民航管理局不但没有发布停飞通知，而且是发布了Boeing 737 Max 8符合飞行标准、准许继续飞行的通知。

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加拿大联邦政府交通部长Marc Garneau在被记者问到加拿大政府为何不下令停飞Boeing 737 Max 8客机时表示，坠机的原因可以有多种，在埃塞俄比亚坠机事故原因没有调查清楚之前不应急于做出决定。

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加拿大现在有41架Boeing 737 Max 8客机在服役，加拿大民航公司的机队中有24架Boeing 737 Max 8飞机，西捷民航公司有13架，Sunwing民航公司有4架Boeing 737 Max 8客机。

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停飞的经济损失

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停飞某种被大量使用的民航客机会给民航公司带来大量经济损失。比如美国西南航空公司Southwest机队中以Boeing 737 Max 8客机为主力机种，如果停飞该种型号的飞机，Southwest民航公司会遭受惨重的经济损失。

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设在加拿大多伦多市的民航咨询公司AirTrav曾经对美国联邦民航管理局下令停飞波音787客机的决定导致的财务损失进行了测算，测算的结果是停飞50架波音787客机每天损失的经济收入是330万美元。

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民航公司能采用的规避停飞某种机型会带来经济损失的措施有限。比如把乘客分流到其它机型，但在各个民航公司都在接近满负荷运营的情况下分流的空间不大。再比如临时租用其他型号的飞机来顶替被停飞的客机，但临时租赁飞机的成本很高。

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RCI with Mark Gollom · CBC News

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