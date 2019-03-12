连经合组织都在关注特鲁多政府丑闻

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西方国家经济合作组织OECD下属的反行贿监督组织在密切关注加拿大总理特鲁多涉及其高级助手涉嫌干涉SNC-Lavalin行贿犯罪案件司法程序问题的进展，对特鲁多本人和其高级助手对被调职的加拿大前司法部长兼总检察长Jody Wilson-Raybould施加的高压手段感到关切。

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该组织在其星期一发表的声明中说，作为国际反行贿公约的签字国，加拿大有责任以司法独立的原则对待涉嫌对外国政府官员行贿的案件，不能受国内的政治和经济因素的干扰、更不能受公司和个人名声因素的左右。

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加拿大媒体过去两个星期用不少篇幅报道了特鲁多自由党政府高官对前任司法部长Jody Wilson-Raybould施加压力要其不要对SNC-Lavalin行贿案件提起刑事起诉；并有媒体报道说，在施压手段无果后特鲁多在调整内阁时把这位司法部长调任退伍军人事务部长。

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一些世界知名的媒体也对此进行了报道。连中国媒体都借题发挥地指责加拿大在拘捕华为公司首席财务官孟晚舟的问题上没有司法独立、而是在跟着美国特朗普政府的指挥棒与中国为敌。

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根据加拿大与另外43个国家一道在1999年签署的国际反行贿公约，签约国承诺将用法律手段制裁对外国政府官员行贿的本国公司和个人。

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