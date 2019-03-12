英国哈里王子和夫人在伦敦与加拿大人共渡英联邦日

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加通社报道，加拿大驻伦敦专员公署星期一举办庆祝英联邦日的活动。英国的哈里王子和梅根公爵夫人苏塞克斯也应邀参加，与加拿大人一起欢度英联邦日。

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英国官方肯辛顿宫在社交媒体账号上公布了王子夫妇参加此活动的消息和照片，并说，此庆祝活动展示了在英国的加拿大人也是多元化的。

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王子夫妇在加拿大专员公署会见了在英国工作的年轻加拿大人。他们分别来自时尚界、艺术界，商业和学术界。

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王子夫妇还与加拿大的儿童们一起分享具有“加拿大春天传统”的活动-把热的枫树糖浆倒在雪盘上，让它凝固成枫糖太妃糖，然后用木棒卷成棒棒糖品尝。

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哈里王子的夫人梅根曾在出演连续剧“Suits”期间居住在多伦多。目前已怀孕8个多月，孩子的预产期是在4月份。 她穿着绿色宽松长裙，腹部已经高高隆起。长裙是由蒙特利尔出生的设计师厄尔德姆·莫拉里戈鲁（Erdem Moralioglu）设计的， 她佩戴的金耳环则来自加拿大皇家御用珠宝公司伯克斯（ Maison Birks）。

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加拿大皇家骑青身着红色制服在大门口向王子夫妇敬礼，门外则有加拿大人向王子夫妇挥动手中的加拿大国旗。

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