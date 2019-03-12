联邦政府宣布拨款一亿加元， 补贴受到关税冲击的钢铝行业

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针对美国对加拿大钢铁征收关税，联邦政府宣布拨款一亿加元，帮助中小型钢铁和铝制造商渡过难关。

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星期一，联邦政府科技创新和经济发展部长纳夫迪普·贝恩斯（Navdeep Bains）在汉密尔顿的Nova Steel公司宣布了这一消息。

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贝恩斯说：“美国不公正和非法的关税，伤害了边境两边的企业和工人，政府将与辛勤工作的钢铁和铝业工人以及他们的用户并肩站在一起。我们为全国各地中小型钢铝生产商和用户提供的投资将帮助企业创新，以提高生产力，扩展新的市场，以创造良好的中产阶级就业机会”。

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从去年开始，美国总统特朗普以国家安全为理由，对进口钢铁征收25％的关税，对铝制品征收10％的关税。这使加美之间的钢铝供应链出现混乱，所及企业和消费者成本上升。尤其是中小型企业受到的影响更大。

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现在加拿大政府表示，拨款新举措将为这些行业内的中小企业提供1亿加元的支持，用于提高生产力和加强市场竞争力。

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支持的项目包括协助具有“高增长潜力”的企业进行扩张，鼓励“尽早采用或调整先进技术和流程以提高生产力”。给每个项目的款项视需要从15万到100万加元不等。最多可占合格项目成本的45％。

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贝恩斯说：“钢铁和铝业是加拿大经济的基础。今天宣布的投资将帮助企业保持竞争力，使整个业界和工人受益”。

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根据加拿大财政部的统计，截至到去年12月31日， 在6个月的时间里，加拿大对美国进口的钢铁和铝产品报复性征收的关税总共有8.39亿美元。

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