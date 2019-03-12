(Lukas Schulze/dpa/Associated Press)

麻疹疫情是因有人拒绝注射疫苗，网络误导不容轻视

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 12 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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这段时间在不列颠·哥伦比亚省连续出现麻诊患者。上周温哥华确认了今年以来的第17例。而周末又增加一例。多伦多和伊努维克也出现新病例。如果把边境南面美国的患者都加在一起，总共已有800多名学生被要求留在家中三周，以阻止病毒的蔓延。

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加拿大的卫生部门正在一方面努力控制疫情，另一方面试图减少错误信息的传播，因为社交媒体上有些信息叫父母们不要给孩子注射疫苗。而这正是几乎已经绝迹的传染病再度出现的主要原因之一。

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一位18岁的男生就是例证之一。 他从小就能没打过预防针，因为他母亲不相信儿子会得那些传染病。 但长大后，他自己开始补种哪些疫苗，并责备他妈妈为什么不给他打疫苗。但他妈妈让他看网上社交媒体一个反疫苗团体的文章，她相信那里的说法胜过相信卫生部门的意见。

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加拿大卫生法规及政策研究室主席Tim Caulfield (Sam Martin/CBC)

加拿大卫生法规及政策研究室主席蒂姆·考尔菲尔德（Tim Caulfield）说：“疫苗可能是生物医学的最大单项成就。他们每年挽救数百万人的生命，麻疹是一种可以预防的疾病。麻疹疫苗非常有效。所以复发非常令人沮丧，我认为这是一种与错误信息传播相关的现代现象”。

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蒂姆所说的错误信息传播是指在网络上和社交媒体上那些质疑疫苗注射的安全性和必要性的观点。他甚至觉得，那些错误的传播有时真的比医学专业人员更有影响力。特别是一些名人也加入到反对疫苗接种的行列里，就造成更大的误导。

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反对疫苗接种的美国知名人士， 女明星Jenny McCarthy（Getty Images）

蒂姆认为它发挥了巨大的作用，“部分是因为名人可以产生影响的方式。例如美国女演员、电视节目主持人珍妮·麦卡锡（Jenny McCarthy）就是经典的例子。近年来，她在访谈节目中谈论她的孩子因接种疫苗而得了自闭症，这就像是一个神话。后来她成了反对疫苗运动的带头人。虽然她讲的并没有科学根据，可她讲述的却像是一个令人信服的故事。因为她是一个名人，她的讲述引起父母的共鸣，他们希望为孩子做最好的事情。因此开始对疫苗的怀疑，形成了恐惧心理。而对那些本来就在犹豫的人来说， 受到的影响就更大”。

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根据调查，加拿大人中有20％到30％对疫苗接种有一定程度的怀疑。真正决定不接种疫苗的人也就占2%到5%。

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公共卫生机构现在已经意识到，社交媒体因为不需对发表的言论和观点负责， 很容易就创造出一种不真实的的文化。因此，除了像过去一样在诊所、医院开展接种育苗必要性的宣传，现在也开始在YouTube或Facebook或Instagram等平台上做广告。

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令人感到宽慰的是，上个星期，Facebook宣布将严肃对待反疫苗的内容，包括会人为干预相关内容在网页上的搜索排名。

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加拿大联邦政府首席卫生官 Theresa Tam（CBC)

加拿大首席卫生官特雷莎·谭 （Theresa Tam）对加拿大广播公司新闻节目主持人说：“Facebook，Twitter，这些公司需要承担更多的责任，需要承担起企业的社会责任，因为麻疹和其他疫苗可预防的疾病正在蔓延，人们正在世界各地濒临死亡。我也认为最近Facebbok宣布的措施只是一个开始。我认为他们仍在学习，我们也在学习。我们需要更好的策略来减少虚假信息的影响”。

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加拿大首席卫生官说，解决网络环境问题非常重要。没有人想受骗，但我们需要武装民众，让他们知道如何发现虚假信息或辨别假新闻，然后还要为他们提供可靠的信息资源。

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谭女士说，加拿大卫生部正在改进工作方式。例如，使用谷歌Adwords搜索引擎营销来进行搜索，这样当有人在谷歌提到疫苗时，就会自动转到我们的加拿大卫生部，加拿大政府或其他可信站点。通过将流量引导到我们的网站，我们增加了约1600％的网络访问量。还有就是以前我们提供的更多的是一堆数据和事实，现在我们知道了要在情感层面上多用点心，来吸引人们。比如让名人讲解引人入胜的故事。总之，我们需要向父母和有疑问的人提供一个令人信服的网络环境。

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