安大略省教育部将禁止在上课时用手机

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今年9月份新学年开学时，安大略省公立中小学的学生们将被禁止在上课时玩手机，只有在老师讲课需要或其他特殊需要时才可破例。

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安大略省教育部长丽萨.汤普森（Lisa Thompson）说，省政府不久就会正式宣布这项政策。她星期二（3月12日）发表的一份声明说，本省学生需要把注意力集中在学习上，而不是在手机上。

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如何实施这项禁令将由各教育局自行决定。这对老师们将是一个考验。多伦多教育局曾经实行过上课禁用手机的规定，但是在四年后改为由老师自行决定。该教育局说，在课堂上彻底禁止手机几乎是不可能的，而且这样做可能也会让教学受限。

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另一方面，伦敦政经科学院2015年的一份报告认为，禁用手机后，学生的考试成绩有了显著进步，尤其是那些平常学习较差的学生进步更明显。因此限制手机使用可能不失为一项缩小“教育不平等”的低成本政策。

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（RCI with CP）

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