用运动追踪器来降低联邦公务员医保支出？加拿大枢密院研究

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加拿大联邦政府属下员工以及官员、议员、联邦法官、军人和皇家骑警可以享受公共服务医疗保险计划（PSHCP）。加上他们的直系亲属，这是一笔庞大的支出。CBC记者通过信息公开法了解到，为降低保费，加拿大枢密院的一个研究小组提出了让员工佩戴腕带式运动追踪器的设想。

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运动追踪器在过去几年中有很大改进。现在的运动追踪器可以记录佩戴者的心跳，步行或奔跑距离，去健身房的次数等等，还可以用来计算“运动积分”。该小组去年10月的一份报告提出，这些信息在输入保险公司的一个APP后，可以用来计算保费折扣。

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实行这个措施还可以起到激励员工运动从而增进健康的作用，但是它的弊端是个人信息可能泄露。另外，如果说政府只打算鼓励员工自愿佩戴运动追踪器，谁知道将来保险公司会不会规定不戴它的人必须交高额保费呢？

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枢密院的一位发言人表示，这份报告的内容只是“探索性研究”。政府还没有进行下一步研究，离正式制定政策就更遥远了。

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（RCI with CBC News, Dean Beeby）

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