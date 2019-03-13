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因纽特男子加入皇家骑警后成总理保镖

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 13 三月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大联邦政府总理的贴身保卫人员给人的印象都是身高马大的白人壮汉，但加拿大总理身边却有一位因纽特人贴身护卫，他的名字是George Henrie。

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David Gunn/CBC

因纽特保镖

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George Henrie不但是加拿大联邦警察皇家骑警队伍中人数不多的几位因纽特人警官，而且是被选中担任联邦政府总理贴身警卫的第一位因纽特人。

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George Henrie在三月上旬随特鲁多前往加拿大北部因纽特人聚集区努纳武特特区访问时不但担任特鲁多的贴身警卫、而且成为特鲁多与因纽特人之间语言沟通的桥梁。

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特鲁多这次努纳武特之行是为了代表加拿大联邦政府向因纽特人表达正式道歉，为上个世纪40年代到60年代期间加拿大政府为制止肺结核传染而将染病的因纽特人强行与其家人分开、带往南部较大城市进行隔离医治的政策道歉。当时加拿大北极圈东部地区因纽特人口中有差不多一半的人在没有经过家人同意、或者没有向家人进行解释的情况下被强行带往南方地区治疗；他们中有些人在治疗期间死亡，家人往往不知道他们的死亡原因、也不知道他们被埋在什么地方。

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参加道歉仪式

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George Henrie警官说，在加拿大总理身边参加联邦政府向因纽特人正式道歉的仪式是他毕生难忘的经历。

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在道歉仪式上George Henrie警官意外的见到了自己的姑姑.当特鲁多被被人告知那位上了年纪的因纽特女性是George Henrie的姑姑时，他特意走向前去与她握手问候，George Henrie为他们的对话进行翻译。

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也就是在这一天，George Henrie警官才知道自己的姑姑70多年前也受到当时加拿大政府针对因纽特人居住区肺结核疫情政策的影响；他的姑姑曾经三次被从家里带走送到南方地区接受治疗，对于小小年纪的女孩来说，那是很困难的经历。

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George Henrie的家乡在加拿大靠近北极圈的努纳武特特区Rankin Inlet镇，人口不到3千人；那里漫长的冬季平均气温是零下30度，短暂的夏天平均温度是零上10摄氏度。

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虽然那里的气候条件让人类生活不易，但以渔猎为生的因纽特人千年来在那里的生活让他们有丰富的经验适应那里的生活环境，积累并形成了自己特有的文化。

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George Henrie加入皇家骑警后曾经分别在首都渥太华和加拿大北部因纽特人聚集区工作；在2009年被选入皇家骑警的国家领导人贴身警卫部门，并成为联邦政府总理贴身警卫中的一员。

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George Henrie说，过去总从电视里看到加拿大总理的贴身警卫们穿西服、打领带、带着耳麦、近距离保护联邦政府总理的镜头，现在自己也干上了这样的工作真是太酷了。

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哈珀的访问

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作为加拿大总理的近身警卫他去过世界许多地方，但最让他印象深刻的还是发生在他家乡Rankin Inlet的事情。当时担任加拿大保守党政府总理的哈珀为了与George Henrie的父母合影，特意推迟了他飞机起飞的时间；他还清楚地记得，当哈珀访问他曾经上过学的小学校时，老师们眼睛里流露出的自豪光彩。

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现在加拿大联邦警察皇家骑警队伍中的因纽特警官人数不超过十人，真的是屈指可数。如果不是因为2002年皇家骑警曾经特招了一批因纽特人警官，现在的因纽特人皇家骑警警官数量还会更少。

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George Henrie就是在2002年被选入皇家骑警的。

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RCI with Sara Frizzell · CBC News

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