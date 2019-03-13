加拿大要中方拿出油菜籽问题的证据

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加拿大联邦政府农业部长Marie-Claude Bibeau表示，加拿大政府正在对中国方面施加压力，要求中国政府或者提供其检验样品、或者准许加拿大食品检验局的专家前往中国实地调查加拿大出口中国油菜籽的质量问题。

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中国政府最近以从来自加拿大Richardson International公司出口中国的油菜籽中发现四种病原体为理由，禁止该公司的油菜籽进入中国市场。

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但加拿大农业部长Marie-Claude Bibeau指出，加拿大专家对按规定留存的出口油菜籽样品进行的重复检测显示，没有任何病原体或害虫被发现。

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观察家们注意到，中国以质量问题禁止加拿大油菜籽进入中国市场是在华为公司首席财务官孟晚舟被加拿大应美国的要求拘捕并可能被引渡美国的情况下发生的。

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加拿大每年出口50亿加元的油菜籽，其中差不多一半出口到中国市场。如果中国禁止加拿大油菜籽进入本国市场的局面长期继续下去，则对加拿大油菜籽行业会带来惨重损失。

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RCI with Robson Fletcher · CBC News

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