本田因安全气囊问题第二次召回汽车

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日本本田汽车Honda公司宣布，将在美国和加拿大召回一百万辆本田汽车进行安全气囊维修，因为上次气囊安全问题召回修理时安装的司机位置气囊仍然会构成安全威胁。

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这些有问题的安全气囊是日本公司Takata制造的。该公司已经由于安全气囊的质量问题和赔偿负担而破产。

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使用这些问题气囊的本田车型是2001年到2010年出厂的。加拿大有8万4辆本田汽车有上述气囊安全问题需要被召回修理, 而美国需要被召回更换安全气囊的本田汽车数量至少十倍于加拿大。

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属于召回范围的本田汽车车主会接到本田公司的通知，请他们到附近的本田车行更换问题气囊。

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RCI with Associated Press、CBC News

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