加拿大宣布停飞所有波音 737 Max 8

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加拿大宣布停飞加拿大所有的波音 737 Max 8 和 9 型飞机，并禁止此机型经过加拿大领空。

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加拿大交通部长马克·加诺（Marc Garneau）周三（3月13日）上午举行发布会，宣布了这个决定，他说：

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无论是国内还是国外的航空公司，这个安全通知禁止波音 737 Max 8 和 9 型飞机抵达、离开或飞越加拿大领空。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在上周日埃塞俄比亚的波音 737 Max 8 发生空难后，英国航空公司率先宣布不让波音 737 Max 8 经过其领空。

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欧盟、澳大利亚和其他一些国家纷纷仿效，先后宣布停飞所有波音 737- MAX 8 和 737- MAX 9 飞机，并对该机型关闭自己的领空。

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加拿大立场改变

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加拿大的各航空公司总共拥有41 架波音 737-8 MAX 飞机。

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本周二交通部长马克·加诺（Marc Garneau）还表示，全部停飞这些飞机尚 “为时过早”，但他在周二取消了所有原有安排，与民航专家小组讨论，进行评估。

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现在，加拿大政府终于决定停飞此机型。

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加航、WestJet、Sunwing

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在加拿大政府作出上述决定前，Sunwing 航空公司已经在周二就停飞了其拥有的 4 架波音 737 Max 8 客机。

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Sunwing 当时表示，停用737 Max 8的决定与安全无关，而是由于 “不断变化的商业原因”，如某些目的地实施了对该机型的空域限制。

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Sunwing 公司主要提供加拿大与中美洲和南美洲之间的航线。

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加拿大航空公司 Air Canada 则是在英国的决定后取消了往返伦敦的多个航班。

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加拿大航空公司 860 航班原定周二晚从哈利法克斯飞往伦敦的希思罗（Heathrow）机场，但周二下午加航取消了该航班。

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加航周三从伦敦飞往哈利法克斯的 861航班也被取消。

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在联邦政府的决定前，加航还取消了蒙特利尔市和加勒比海瓜德罗普岛 （ Guadeloupe）之间的两个航班，因为这个岛是法国海外领土，也要遵守欧盟规定。

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加拿大航空公司在一份声明中表示，正在帮助航班被取消的乘客免费改订其他航班。

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加航的 737 Max 8 主要飞多伦多 – 温哥华、蒙特利尔 – 温哥华、蒙特利尔 – 卡尔加里航线上的部分航班。

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周二，加航从温哥华飞往美国洛杉矶、檀香山和墨西哥 Puerto Vallarta 的航班都继续使用了 Max 8 飞机。

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WestJet 的总部位于卡尔加里市，该航空公司的波音 Max 8 客机主要飞多伦多、卡尔加里到墨西哥和牙买加的一些航线，以及加拿大境内的一些航线，包括卡尔加里 – 多伦多，以及温哥华 – 卡尔加里。

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上周日 （3月10日），埃塞俄比亚航空公司的波音 737 Max 8 坠机事件导致 157人丧生，包括 18 名加拿大人。

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这是 5 个月内波音 737 Max 8 发生的第二次空难事故，去年 10 月 29 日，一架波音 737 Max 8 在印度尼西亚起飞后几分钟坠毁，造成 189 人死亡。

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（RCI with CBC）

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