开车发短信撞死人，魁省一男子被判 4 年徒刑

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魁北克省一男子开车时发短信造成车祸，导致一人死亡两人受伤，法庭对他判处4年徒刑。

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魁北克省法院的法官 Maria Albanese 表示，希望她的判决能 “向公众发出一个明确的信息”，开车时禁止发短信。

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加通社报道说，2012年3月的一个晚上，39 岁的 Martin Carrières在Laurentians 地区光线昏暗的道路上边开车边发短信，结果其汽车驶入了对面车道，与迎面而来的一辆汽车相撞。

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对面那辆汽车的驾驶者是一名父亲，正带着刚参加完冰球训练的 13 岁儿子和儿子的一个朋友回家。

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这名父亲当场死亡，两个少年受伤。

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车祸发生后，救援人员把 Martin Carrières 的手机交给了警方，对手机进行的分析显示，在晚上9:18 – 9:59之间，Martin Carrières 一共收发了 34 条短信。

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法官说，Martin Carrières 告诉配偶说晚上是去他母亲的家，但她得知实际上他是去和一位女性朋友见面。

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法官说，Martin Carrières 的配偶 “心情很不好”，于是引发了三个人之间的一连串短信。

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法官说，Martin Carrières对这次车祸负有全部责任，他的行为是 “公然疏忽”。

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（RCI with CP，CBC）

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