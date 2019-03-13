冷冻虾中惊见耐药病菌：加拿大广播公司英法语部的联合调查

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虾是所有甲壳类水产中最受欢迎的，华人吃虾尤其讲究迅速起锅以保口感鲜嫩。但是CBC和Radio-Canada的联合调查显示，加拿大各地商店里的冷冻虾有相当一部分含有致病细菌，例如大肠杆菌，沙门氏菌，克雷白氏杆菌和弯曲杆菌，其中有些已对抗生素产生耐药性。

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记者从多伦多、卡尔加里、蒙特利尔和萨斯卡通四个城市的超市购得51袋不同产地和牌子的冷冻虾，送到萨斯喀彻温大学兽医微生物学系的实验室进行检测，其中包括解冻即食的熟冻虾。结果显示，51袋虾当中有14袋发现一种或多种细菌。

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其中有9袋所含细菌对至少一种人类医用抗生素有耐药性。这九袋冷冻虾有5袋来自印度，2袋来自中国，1袋来自泰国，1 袋来自越南。

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在发现细菌的样品中，有一袋是熟冻虾。

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这些细菌大量接触抗生素

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细菌如果大量、频繁地接触抗生素，就会逐渐产生耐药性。全世界每年售出的抗生素，有80%是被禽畜养殖业和水产养殖业买走的。养殖场为了防止传染病蔓延，在动物的饲料里加入抗生素，有的地方还用喷洒抗生素的方式杀菌。魁北克省公共卫生研究所实验室的里沙.马尚（Richard Marchand）在接受Radio-Canada采访时说，虾身上的细菌接触到的抗生素一方面来自虾饲料，另一方面来自水里的人类医用抗生素残余。

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他说，在监管不严格的国家，抗生素被大量使用。用来养虾的河水或池塘已经被人类排出体外的抗生素残余污染。如果养殖场再用抗生素防病消毒，何愁细菌练不出金刚不坏之身。

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加拿大政府对禽畜养殖业的抗生素使用是有一套监管制度的。但是对从国外进口的虾和其他水产，目前还没有任何检查细菌耐药性的措施。加拿大广播公司英法语部的这次联合调查也许会促使加拿大卫生部考虑把水产纳入监管范围。

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加拿大零售商委员会在回应记者采访请求时表示，市面上出售的虾是并没有违反加拿大的有关规定。虾里有耐药细菌并不罕见，但只要煮熟了就对健康无害。

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防止染病：像处理生肉那样处理虾

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大部分细菌存在于虾的身体表面，因此冷冻虾解冻后，不论生熟都要好好清洗。马尚还说，即使是耐药病菌也可以被高温杀死，所以要让虾完全熟了再起锅。另外，处理虾最好像处理生肉一样注意清洁，把它们和熟食分开，及时清洗案板、器皿、刀具和手。

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另外，参与调查的记者之一Denis Gagné说，这次所有被查出病菌的冷冻虾无一例外都是养殖虾。在他们送去检测的51袋样品中，野生虾都没有问题。

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Radio-Canada的《L’épicerie》节目将在星期三（3月13日）晚加东时间7点半播出关于冷冻虾的法语调查报道。英语报道将于星期五（3月15日）在CBC的《Marketplace》节目播出。

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（RCI avec Radio-Canada, Alain Roy, Gravel le matin, Denis Gagné）

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