加拿大华裔老兵黄国祥（Tommy Wong）去世，享年101岁

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第一个加入加拿大皇家空军的华裔老兵黄国祥（Tommy Wong）3月10日在大温列治文医院去世，享年101岁。

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黄国祥1917年出生在BC省维多利亚市。他在1939年二战刚一爆发时就报名参军，却由于身为华裔而被拒之门外。当时加拿大陆军已经开始接受华裔，但是他一心想开飞机。直到1941年12月日军偷袭珍珠港后，他才如愿以偿加入空军。在卡尔加里受训后，他成为一名飞机检验师。

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二战期间共有六百多名华人加入了加拿大军队，还有一些华人加入了英国军队。他们在战争中的功绩和战后的努力为华人移民争取到了平等的公民权利。加拿大在1947年废除了排华法。华人获得了投票权，并逐渐进入法律、医学等领域。

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